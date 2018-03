Strach z nedostatku zaměstnanců sílí. Devět z deseti firem chce zvýšit mzdy, ukázal průzkum

před 4 hodinami

Praha - Devět z deseti firem chce letos zvýšit mzdy a více než polovina podniků bude nabírat nové zaměstnance. Optimistů mezi manažery ale rychle ubývá. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG, v němž ČR zastupovalo 266 majitelů firem, generálních ředitelů a finančních ředitelů.

Čeští manažeři nehledí do letošního roku s velkým optimismem. Jen 29 procent dotázaných věří, že se letos ekonomická situace meziročně zlepší. Na 44 procent očekává, že se nezmění, každý čtvrtý se pak obává, že se proti minulému roku zhorší.

Zatímco v roce 2015 byli Češi nejoptimističtější v zemích střední a východní Evropy, letos jsou na opačném konci pomyslného žebříčku optimismu. Proti tomu na Slovensku se situace téměř nezměnila. Stejně tak majitelé českých rodinných firem vidí budoucnost nadále pozitivně.

Negativní výhled může souviset s napjatou situací na trhu práce. Podle dvou třetin manažerů je to právě kvalifikovaná pracovní síla, co českým podnikům nejvíce pomáhá držet krok s konkurencí. Dobrých zaměstnanců je ovšem málo, což má dopad na fungování firem. Pro sedm z deseti českých respondentů je to největší problém, který ohrožuje růst obratu podniků.

Právě proto je udržení kvalitních zaměstnanců už tři roky nejvýznamnější oblastí, kterou se vedení firem zabývá. Tvrdí to téměř devět z deseti manažerů. Stejné množství z nich plánuje zvyšovat mzdy, většinou půjde o navýšení do pěti procent. Celých 35 procent podniků zvýší mzdy až o deset procent.