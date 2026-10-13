Stevardi místo části vlakvedoucích. České dráhy chtějí ušetřit, odbory mají obavy

České dráhy plánují místo vlakvedoucích nasazovat stevardy, kteří mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál.
V úterý o tom informovaly Hospodářské noviny. Podle místopředsedy Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Štěpána Lva by však takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuse. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců.
"Vlakvedoucí nejsou pouze pracovníci zajišťující odbavení a komfort cestujících. Jedná se o odborně vyškolené zaměstnance, kteří plní důležité úkoly související s bezpečností provozu, řešením mimořádných událostí a organizací přepravy.
Jejich práci proto nelze jednoduše zaměňovat s činností stevardů," uvedl dnes na dotaz Lev, místopředseda OSŽ, které má přes 40 tisíc členů a zastupuje přes 5300 zaměstnanců ČD. Podle pololetní zprávy má Skupina ČD 19.855 zaměstnanců.
Jeden kvalifikovaný vlakvedoucí má ve vlaku zajišťovat úkony spojené s vypravením soupravy, zatímco stevardi se budou věnovat především odbavení a obsluze cestujících.
Podobný model vlakových čet už využívá RegioJet. Podle katalogu profesí ČD mají být stevardi v pátém tarifním stupni, zatímco běžní vlakvedoucí jsou v sedmém a vlakvedoucí ve vlacích vyšší kvality v osmém stupni. Rozdíl v celkovém výdělku může podle HN dosáhnout až 10 tisíc korun hrubého měsíčně.
Podle náměstka generální ředitelky ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety má nová profese pomoci snížit náklady a přilákat také uchazeče, kteří by o práci vlakvedoucího kvůli náročnějším kvalifikačním požadavkům neměli zájem.
ČD podle HN neplánují propouštět. Stevardy by měl dopravce nasadit na linkách R8 Brno - Bohumín a R12 Brno - Olomouc - Jeseník a později případně také jinde.
Podle místopředsedy Lva by případným změnám měla předcházet odborná diskuse se zástupci zaměstnanců, při které by byly jasně vysvětleny dopady na bezpečnost, personální obsazení vlaků a pracovní podmínky.
"Rozumíme potřebě Českých drah hospodařit efektivně, nicméně úspory by neměly být dosahovány na úkor zkušených zaměstnanců a jejich odbornosti," dodal.
O úpravách odměňování zaměstnanců se nyní jedná také při vyjednávání kolektivní smlouvy. Podle informací HN se diskutuje také o tom, že by vlakvedoucí mohli přijít o podíl na tržbách.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Extrémně naštvaný Babiš. A Rakušan, který se STAN rozčiluje ODS
Das Filmfest nabídne snímky z německy mluvících zemí oceněné na Berlinale i v Cannes
Letošní 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest přinese tři desítky hraných, dokumentárních i animovaných snímků z Německa, Rakouska a ze Švýcarska. Program propojí filmovou historii s otázkami, jak si uhájit vlastní budoucnost, neztratit své blízké a najít sílu ve chvílích, kdy se svět kolem nás začne hroutit.
ŽIVĚ „Má o dohodu větší zájem než Zelenskyj,“ řekl Trump o Putinovi
Ruský prezident Vladimir Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump, napsala v noci na dnešek agentura DPA. Trump také na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.
Velvyslankyně USA v Řecku Guilfoyleová na žádost Bílého domu rezignovala
Dosavadní americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová končí ve funkci. Diplomatka to v úterý oznámila na síti X krátce poté, co nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová na své první tiskové konferenci oznámila, že Guilfoyleová byla požádána, aby rezignovala.
Předpověď počasí: Čeká nás mlhavo a oblačno. Teploty ale budou i stoupat
Babí léto se podle meteorologů s Českou republikou již definitivně rozloučilo. Stále častěji se objevují ranní mlhy, obloha bývá zatažená a rána jsou chladná. Přesto se stále během dne může příjemně oteplit. Podle aktuální předpovědi mohou ve středu odpoledne teploty na některých místech vystoupat až k 18 stupňům Celsia.
Koalice vedená Rijádem v Jemenu zasáhla ropná zařízení, uvedla húsíjská média
Koalice vedená Saúdskou Arábií v úterý útoky ze vzduchu zasáhla ropná zařízení západně od hlavního města Saná. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na húsíjskou televizní stanici Al-Masíra a výpovědi svědků. Údery přišly krátce poté, co Rijád i Húsíové vydali výzvy k evakuacím ropných zařízení.