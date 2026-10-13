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Ekonomika

Stevardi místo části vlakvedoucích. České dráhy chtějí ušetřit, odbory mají obavy

ČTK
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České dráhy plánují místo vlakvedoucích nasazovat stevardy, kteří mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál.

České dráhy, příměstský vlak, železnice, City Elefant
Ilustrační foto. Foto: Economia – Petr Kučera
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V úterý o tom informovaly Hospodářské noviny. Podle místopředsedy Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Štěpána Lva by však takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuse. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců.

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"Vlakvedoucí nejsou pouze pracovníci zajišťující odbavení a komfort cestujících. Jedná se o odborně vyškolené zaměstnance, kteří plní důležité úkoly související s bezpečností provozu, řešením mimořádných událostí a organizací přepravy.

Jejich práci proto nelze jednoduše zaměňovat s činností stevardů," uvedl dnes na dotaz Lev, místopředseda OSŽ, které má přes 40 tisíc členů a zastupuje přes 5300 zaměstnanců ČD. Podle pololetní zprávy má Skupina ČD 19.855 zaměstnanců.

Jeden kvalifikovaný vlakvedoucí má ve vlaku zajišťovat úkony spojené s vypravením soupravy, zatímco stevardi se budou věnovat především odbavení a obsluze cestujících.

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Podobný model vlakových čet už využívá RegioJet. Podle katalogu profesí ČD mají být stevardi v pátém tarifním stupni, zatímco běžní vlakvedoucí jsou v sedmém a vlakvedoucí ve vlacích vyšší kvality v osmém stupni. Rozdíl v celkovém výdělku může podle HN dosáhnout až 10 tisíc korun hrubého měsíčně.

Podle náměstka generální ředitelky ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety má nová profese pomoci snížit náklady a přilákat také uchazeče, kteří by o práci vlakvedoucího kvůli náročnějším kvalifikačním požadavkům neměli zájem.

ČD podle HN neplánují propouštět. Stevardy by měl dopravce nasadit na linkách R8 Brno - Bohumín a R12 Brno - Olomouc - Jeseník a později případně také jinde.

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Podle místopředsedy Lva by případným změnám měla předcházet odborná diskuse se zástupci zaměstnanců, při které by byly jasně vysvětleny dopady na bezpečnost, personální obsazení vlaků a pracovní podmínky.

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"Rozumíme potřebě Českých drah hospodařit efektivně, nicméně úspory by neměly být dosahovány na úkor zkušených zaměstnanců a jejich odbornosti," dodal.

O úpravách odměňování zaměstnanců se nyní jedná také při vyjednávání kolektivní smlouvy. Podle informací HN se diskutuje také o tom, že by vlakvedoucí mohli přijít o podíl na tržbách.

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