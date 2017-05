Stávka v Mitasu už nehrozí. Zaměstnanci dostanou výrazně přidáno, pomohly jim odbory

před 1 hodinou

Odboráři gumárenského podniku Mitas dnes podepsali s vedením firmy kolektivní smlouvu. Zaměstnancům zlínského a pražského závodu stoupnou mzdy zpětně už od ledna. V Česku se dnes o lepších pracovních podmínkách vyjednává hned na několika frontách, tlačí na ně právě odbory.

Praha - Odbory gumárenského podniku Mitas podepsaly s vedením firmy kolektivní smlouvu, která zaměstnancům zaručuje vyšší mzdy. Mohou tak upustit od stávkové pohotovosti, do níž vstoupili 10. března. Do dvouhodinové stávky za zvýšení mezd se pak 11. dubna zapojilo přibližně 500 lidí z celkem asi 700 zaměstnanců zlínského závodu.

"Dnes jsme uzavřeli finální dohodu se zástupci pražských a zlínských odborových organizací. Nové kolektivní smlouvy obsahují tříletý plán, který povede k zachování konkurenceschopnosti a zároveň posouvají Mitas mezi nejlepší zaměstnavatele v Praze i ve Zlínském kraji," říká vedoucí oddělení lidských zdrojů Ralph Kellenberger, který je pověřen vedením kolektivního vyjednávání.

"Dohodli jsme se, že pokud splníme stanovené cíle, během roku a půl narostou mzdy zaměstnancům ve zlínském závodě o 24 procent. To koresponduje s našimi požadavky," upřesňuje předseda odborářů zlínského závodu Vladislav Jandásek s tím, že v obdobně porostou platy i v pražském závodě.

Jandásek už dříve uvedl, že navýšení mezd téměř kopíruje požadavky odborářů, kteří chtěli zvýšení průměrné mzdy o 30 korun na hodinu, což by znamenalo růst zhruba o 5000 korun měsíčně. Mzdy by se měly zvýšit postupně ve třech krocích, a to od 1. září, od 1. ledna 2018 a od 1. července 2018, v posledním kroku půjde podle Jandáska o výrazné zvýšení. Podle předsedy odborářů pražského závodu Karla Křivánka budou mzdy rovněž závislé na inflaci, produktivitě práce nebo průměrné mzdě v regionu.

Vedení švédské společnosti Trelleborg, pod kterou Mitas spadá, už v den stávky oznámilo, že zaměstnancům zlínského a pražského závodu zvýší mzdy, a to zpětně od ledna. Podle odborů to však bylo nedostatečné. Dělníci ve zlínském závodě si polepšili v průměru o osm procent, což znamená asi 1 700 korun. U technicko-hospodářských pracovníků pak mělo dojít k navýšení jen o 2,8 procenta, tedy asi o 700 korun.

Zaměstnanci ve zlínském závodu dosud vydělávali v průměru 14 či 15 tisíc korun čistého měsíčně. "Na třísměnný chemický provoz je to nepřijatelné. Náš požadavek je, že by mzda měla být 19 tisíc nebo 20 tisíc korun čistého," prohlásil dříve Jandásek. Argumentoval mimo jiné tím, že v otrokovickém závodě Mitasu jsou mzdy asi o pět tisíc korun vyšší a v tamním výrobci pneumatik Continental Barum prý až o deset tisíc korun vyšší.

Průměrné celkové měsíční náklady Trelleborgu na jednoho českého zaměstnance činily podle serveru A2alarm.cz 27 tisíc korun. V rámci celé firmy je levnější pracovní síla už jen v Latinské Americe, v Indii a na Srí Lance. Vyšší náklady na zaměstnance má Trelleborg dokonce i v Číně, kde se blíží částce 29 tisíc korun za měsíc.

Situace v Mitasu ilustruje současnou silnou pozici odborů, které využívají rostoucí české ekonomiky k nátlaku na zvyšování platů. Do karet jim hraje i fakt, že se řada společností potýká s nedostatkem zaměstnanců a nechtějí o ně přijít. "Doba, kdy zaměstnanci stávkovali, firmy to ignorovaly a pokračovalo se dál, končí. Pokud společnosti nebudou zaměstnancům naslouchat, stávek bude přibývat," říká šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Česko se podle odborářů nachází na začátku stávkové sezony. Tu nastartovala listopadová kauza nízkých mezd pracovníků v prodejnách Albert. Jejich průměrné platy se pohybovaly okolo 12 500 korun.

Kromě Mitasu se v posledních dnech schází s odboráři u jednoho stolu vedení největší české firmy - automobilky Škoda Auto. Její zaměstnanci na přelomu března a dubna nenastoupili na plánovanou noční směnu. Na konci měsíce skončila dohoda mezi zaměstnanci a firmou o přesčasech. Těch bylo v posledních měsících kvůli vysoké poptávce velké množství. Automobilka v rámci jednání o nových pravidlech zatím přerušila veškeré směny navíc. V dubnu jí kvůli tomu zřejmě poklesne výroba o několik tisíc automobilů.

O vyšší platy si v polovině dubna prostřednictvím stávky řekli také řidiči autobusů. Ti původně plánovali celorepublikovou stávku, nakonec se však jejich protesty výrazněji dotkly především cestujících v Jihomoravském kraji. Přesto se jejich akce dočkala velmi rychlé odezvy a jen několik hodin před jejím začátkem vláda schválila uvolnění 420 milionů korun na zvýšení mezd.