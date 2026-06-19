Přeskočit na obsah
Benative
19. 6. Leoš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Stávka v České televizi se projeví minutovým zpožděním některých pořadů

ČTK

Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé, oznámila v pátek ČT v tiskové zprávě.

ČT, Česká televize
Ilustrační foto. Foto: Aktuálně.cz – Vratislav Dostál
Reklama

Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců ČT a Českého rozhlasu (ČRo) Veřejnoprávně s podporou odborových organizací.

Po dobu stávky budou zapojení zaměstnanci vykonávat své pracovní povinnosti v omezeném rozsahu s výjimkou těch, jejichž přítomnost je nezbytná pro zachování veřejné služby, bezpečnost provozu a základní fungování vysílání.

Související

Vedení televize stávku zaměstnanců podle zástupce mluvčího Radka Konečného respektuje. Zároveň podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby byla zachována kontinuita vysílání a nebyly porušeny právní předpisy. "Diváci budou o stávce informováni přímo ve vysílání, na internetových stránkách a na sociálních sítích. Současně vedení ČT oceňuje zodpovědný přístup zaměstnanců při realizaci práva na stávku, zejména s ohledem na plnění veřejné služby," uvedl Konečný.

Související

Na programu ČT24 se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně Zpráv, Studia 6, Událostí v regionech, Interview ČT24, Událostí, pořadu 90′ ČT24, Horizontu ČT24 a Událostí, komentářů. Na ČT sport mohou být o minutu zpožděny začátky pořadu Dohráno a vysílání studií k mistrovství světa ve fotbale.

Reklama
Reklama

Na ČT1 se o minutu zpozdí začátky pořadů Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce, na ČT2 pak u pořadů Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria. Na ČT art se stávka dotkne pořadů Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Ve vysílání ČT:D se stávka s ohledem na věk cílové skupiny diváků neprojeví.

Stávkující zaměstnanci přijdou v pondělí do práce v černém oblečení, zároveň někteří na síti X vyzvali své podporovatele, aby se rovněž oblékli do černé barvy. Mezi 12:00 a 13:00 se bude před budovou zpravodajství ČT konat protestní shromáždění.

Zaměstnanci reagují protestem na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu a přiznává médiím veřejné služby výrazně nižší finanční prostředky.

Podle iniciativy Veřejnoprávně by taková změna zasáhla hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců ČT, oslabila finanční stabilitu televize, její nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Šéf ODS se snaží, ale bude to stačit? Strana udělala překvapivý tah

Politická šikana: Šéf ODS se snaží, ale bude to stačit? Strana udělala překvapivý tah | Video: Petra Jaroměřská, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premiér Andrej Babiš při setkání se zástupci zemědělců a potravinářů na zahradě Úřadu vlády, kdy jim vysvětloval, že s pomocí musí jít hlavně za šéfem SPD Tomiem Okamurou.
Premiér Andrej Babiš při setkání se zástupci zemědělců a potravinářů na zahradě Úřadu vlády, kdy jim vysvětloval, že s pomocí musí jít hlavně za šéfem SPD Tomiem Okamurou.
Premiér Andrej Babiš při setkání se zástupci zemědělců a potravinářů na zahradě Úřadu vlády, kdy jim vysvětloval, že s pomocí musí jít hlavně za šéfem SPD Tomiem Okamurou.

Tečka: V čem je Babiš z českých premiérů nejlepší? Kde má ODS ženy? A na co být hrdí!

V pravidelném pátečním pořadu Tečka Radka Bartoníčka nechybí jako obvykle čerstvé a kritické videoukázky i glosy z politiky, ale také pozitivní informace mimo ni. Tentokrát takovými zprávami a videi dokonce začíná. Následně probírá faktický útok vlády Andreje Babiše (ANO) na Českou televizi i Český rozhlas a zastavuje se také u premiérova Agrofertu. Zároveň ale Babišovi přiznává jedno plus.

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam

ŽIVĚ Hormuzským průlivem proplulo 25 lodí, pětina obvyklého provozu, uvedla platforma

Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla v pátek specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Írán rozpoutaly USA spolu s Izraelem.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Celníci zajistili v provozovně v Libereckém kraji 45 kilogramů kratomu

Celníci z Libereckého kraje odhalili provozovnu s nelegálně uskladněným kratomem. Celkem zajistili s pomocí speciálně vycvičeného psa 45,2 kilogramu této látky, uvedli v pátek na síti X. Brněnští celníci počátkem června zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci, šlo o největší záchyt v historii ČR.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama