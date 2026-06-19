Stávka v České televizi se projeví minutovým zpožděním některých pořadů

Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé, oznámila v pátek ČT v tiskové zprávě.
Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců ČT a Českého rozhlasu (ČRo) Veřejnoprávně s podporou odborových organizací.
Po dobu stávky budou zapojení zaměstnanci vykonávat své pracovní povinnosti v omezeném rozsahu s výjimkou těch, jejichž přítomnost je nezbytná pro zachování veřejné služby, bezpečnost provozu a základní fungování vysílání.
Vedení televize stávku zaměstnanců podle zástupce mluvčího Radka Konečného respektuje. Zároveň podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby byla zachována kontinuita vysílání a nebyly porušeny právní předpisy. "Diváci budou o stávce informováni přímo ve vysílání, na internetových stránkách a na sociálních sítích. Současně vedení ČT oceňuje zodpovědný přístup zaměstnanců při realizaci práva na stávku, zejména s ohledem na plnění veřejné služby," uvedl Konečný.
Na programu ČT24 se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně Zpráv, Studia 6, Událostí v regionech, Interview ČT24, Událostí, pořadu 90′ ČT24, Horizontu ČT24 a Událostí, komentářů. Na ČT sport mohou být o minutu zpožděny začátky pořadu Dohráno a vysílání studií k mistrovství světa ve fotbale.
Na ČT1 se o minutu zpozdí začátky pořadů Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce, na ČT2 pak u pořadů Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria. Na ČT art se stávka dotkne pořadů Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Ve vysílání ČT:D se stávka s ohledem na věk cílové skupiny diváků neprojeví.
Stávkující zaměstnanci přijdou v pondělí do práce v černém oblečení, zároveň někteří na síti X vyzvali své podporovatele, aby se rovněž oblékli do černé barvy. Mezi 12:00 a 13:00 se bude před budovou zpravodajství ČT konat protestní shromáždění.
Zaměstnanci reagují protestem na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu a přiznává médiím veřejné služby výrazně nižší finanční prostředky.
Podle iniciativy Veřejnoprávně by taková změna zasáhla hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců ČT, oslabila finanční stabilitu televize, její nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Šéf ODS se snaží, ale bude to stačit? Strana udělala překvapivý tah
Tečka: V čem je Babiš z českých premiérů nejlepší? Kde má ODS ženy? A na co být hrdí!
V pravidelném pátečním pořadu Tečka Radka Bartoníčka nechybí jako obvykle čerstvé a kritické videoukázky i glosy z politiky, ale také pozitivní informace mimo ni. Tentokrát takovými zprávami a videi dokonce začíná. Následně probírá faktický útok vlády Andreje Babiše (ANO) na Českou televizi i Český rozhlas a zastavuje se také u premiérova Agrofertu. Zároveň ale Babišovi přiznává jedno plus.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem proplulo 25 lodí, pětina obvyklého provozu, uvedla platforma
Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla v pátek specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Írán rozpoutaly USA spolu s Izraelem.
Celníci zajistili v provozovně v Libereckém kraji 45 kilogramů kratomu
Celníci z Libereckého kraje odhalili provozovnu s nelegálně uskladněným kratomem. Celkem zajistili s pomocí speciálně vycvičeného psa 45,2 kilogramu této látky, uvedli v pátek na síti X. Brněnští celníci počátkem června zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci, šlo o největší záchyt v historii ČR.
Česko nebude přijímat tzv. Istanbulskou úmluvu, vláda zrušila souhlas s ratifikací
Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda na svém posledním zasedání v pondělí zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Vyplývá to z vládního usnesení. Na konec ratifikačního procesu upozornil server iROZHLAS.cz.