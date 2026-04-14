Ekonomika

Stávka společnosti Lufthansa pokračuje, omezení zasáhnou i Prahu

ČTK

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a jejích dvou divizí druhým dnem komplikuje stávka pilotů. Začala v pondělí minutu po půlnoci a skončit by měla v úterý o půlnoci. Na středu a čtvrtek mezitím vyhlásily stávku odbory Ufo, které zastupují palubní personál Lufthansy. V úterý byly kvůli stávce zrušeny dva odlety z Prahy do Německa, v pondělí bylo zrušeno 18 spojů.

U pilotů Lufthansy jde už o třetí letošní stávku, letos už potřetí bude tento týden stávkovat i palubní personál. Spor mezi zaměstnanci a vedením společnosti se kryje s oslavami výročí stého založení Lufthansy.
Ve středu se podle webu Letiště Václava Havla neuskuteční 16 plánovaných letů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem nad Mohanem a Mnichovem na druhé straně.

Ke dvoudenní stávce ve společnosti Lufthansa a jejích divizích Lufthansa Cargo a CityLine vyzval odborový svaz pilotů Vereinigung Cockpit (VC). Dceřiná společnost Eurowings se jí účastnila jen v pondělí. Omezení zasáhla především dvě největší německá letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově. Zrušeny byly stovky letů, omezení se dotkla desítek tisíc cestujících.

V pondělí se neuskutečnilo 18 letů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně. V úterý byly zrušeny už jen dva ranní spoje.

Odborový svaz Ufo, který zastupuje palubní personál, mezitím v pondělí večer vyhlásil stávku na středu a na čtvrtek. Podle webu Letiště Václava Havla kvůli tomu bude zrušeno 16 letů mezi českou metropolí a Frankfurtem nebo Mnichovem ve středu a jeden další ve čtvrtek.

Svaz zastupující piloty se s vedením Lufthansy pře kvůli penzijnímu pojištění nebo kolektivním smlouvám, svaz zastupující palubní personál kvůli pracovním podmínkám. Oba svazy pak jednají o sociálním plánu pro zhruba 800 zaměstnanců divize Lufthansa CityLine, která má v příštím roce ukončit provoz. Nahradit ji má nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.

U pilotů Lufthansy jde už o třetí letošní stávku, letos už potřetí bude tento týden stávkovat i palubní personál. Spor mezi zaměstnanci a vedením společnosti se kryje s oslavami výročí stého založení Lufthansy. Slavnostní ceremonie je naplánovaná na středu. Ve Frankfurtu nad Mohanem promluví i kancléř Friedrich Merz. Odbory plánují uspořádat demonstraci před místem konání akce.

