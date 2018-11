Stavbaři jedou na plný výkon, kvůli nedostatku lidí má každý osmý projekt zpoždění

České stavebnictví příští rok meziročně vzroste o 2,6 procenta, v roce 2020 bude růst činit 0,6 procenta. Vyplývá to z průzkumu analytické firmy CEEC Research, jehož výsledky v pondělí zveřejnila na setkání lídrů českého stavebnictví. Tržby stavebních firem by příští rok měly vzrůst v průměru o 3,9 procenta. Firmy mají zakázky v průměru na devět měsíců dopředu.

V průzkumu odpovídalo v říjnu a listopadu 109 ředitelů tuzemských stavebních firem. Optimističtější jsou zástupci společností, které se zaměřují více na zakázky z inženýrského stavitelství, tvořené z velké části dopravní infrastrukturou. Ti očekávají růst stavebnictví o 5,4 procenta.

Firmy, které se specializují více na pozemní stavitelství, tedy výstavbu bytů, kanceláří nebo průmyslových hal, očekávají růst o 1,5 procenta. Co se týče velikosti firmy, optimističtější jsou ty větší s minimálním ročním obratem 200 milionů korun.

"Věříme, že stavebnictví půjde i nadále dopředu. Již teď máme na 80 procent naplněné naše plány pro rok 2019. Naším cílem je meziroční navýšení tržeb," uvedl ředitel společnosti Geosan Group Ivan Havel.

Stavebním firmám vzrostly náklady na práci i materiál, o růstu hovoří devět z deseti ředitelů. V průměru vzrostly náklady o 14 procent.

"Tím, že se pohybujeme v oblasti inženýrského stavitelství, nám náklady za poslední rok stouply o 16 procent. Vzestup nákladů vidíme především ve mzdové oblasti, zvyšujících se cenách materiálů, pohonných hmot a náhradních dílů," doplnil jednatel AVJ-Stavby Andrej Peňák.

V příštím roce chtějí stavební firmy zdražovat v průměru o 6,5 procenta. Růst cen stavebních prací by měl podle nich pokračovat i v roce 2020, a to o 4,7 procenta.

Stavební firmy mají aktuálně zakázky v průměru na devět měsíců dopředu. Pro tři pětiny společností je situace stejná jako před rokem, třetina si polepšila, sedm procent je na tom hůře.

Kapacity stavebních firem jsou vytíženy v průměru na 98 procent, kvůli nedostatku pracovníků se jim nedaří splnit včas 13 procent zakázek. Pokud by stavební společnosti měly dostatek pracovních sil, mohly by postavit zhruba o čtvrtinu více projektů.

Podle Českého statistického úřadu stavebnictví do konce září vzrostlo v souhrnu meziročně o 10,6 procenta. Loni si polepšilo o 3,3 procenta. Předtím od roku 2008 klesalo šest let z osmi a přišlo o 22,5 procenta celkových tržeb. Počet zaměstnanců v tomto období klesl o více než desetinu.

Stavět ve velkém chce i vláda

Na Setkání lídrů českého stavebnictví v pondělí řekl premiér Andrej Babiš (ANO), že připravovaný Národní investiční plán vlády zahrnuje přes 17 000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030.

Do roku 2022 je to 1,23 bilionu korun. Kabinet podle něj sestaví Radu vlády pro veřejné investování a při ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) vytvoří státní expertizu, která bude odpovědná za koordinaci přípravy projektů.

"Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo rozsáhlý sběr dat, kde byly osloveny nejen všechny resorty, ale i obce, města a kraje. Dělali jsme to v úzké spolupráci. Proto jsme měli ty výjezdy do krajů. Výsledkem je vytvoření mapy investičních preferencí, která bude nyní konfrontována s kapitálovými možnostmi České republiky," uvedl Babiš.

Období 2019 až 2030 chce vláda rozdělit na dvě části. V té první do roku 2022 zahrnula do programu projekty za 1,226 bilionu korun. "Vycházíme z toho, že tahle vláda, pokud vydrží, bude ještě sestavovat rozpočet na rok 2022. Proto jsme to takhle rozdělili. Teď to budeme analyzovat. Musíme stanovit priority a najít na to peníze," doplnil premiér.

Podle něj je třeba definovat orgány, které budou za národní investiční plán zodpovědné. Za tímto účelem bude vytvořena Rada vlády pro veřejné investování a na MMR státní expertiza. "Rada vlády bude svojí strukturou odpovídat vládě a bude odpovědná za finální výběr projektů.

Státní expertiza bude organizační jednotka na MMR, která bude zodpovědná za koordinaci přípravy projektů. Bude propojovat jednotlivé veřejné investory a komunikovat jejich vzájemné potřeby. Bude vytvářet metodiky a standardy pro veřejné investování," dodal Babiš.

Celkové výdaje státního rozpočtu na příští rok navrhlo ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy na 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Prioritami rozpočtu jsou podle vlády investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Základní parametry rozpočtu, které již nelze změnit, schválila sněmovna koncem října.