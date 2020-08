Stavebnictví je na sedmiletém minimu, podle expertů chybí zahraniční pracovníci

Červnový propad stavební výroby o 11,5 procenta je nejhorším výsledkem za sedm let od poloviny roku 2013. Podle odborníků je současným problémem oboru mimo jiné nedostatek pracovníků. Sektor také trpí negativním vývojem celé ekonomiky, který způsobila pandemie koronaviru. Podle analytika Komerční banky Táborského by se stavebnictví mohlo vrátit k růstu v roce 2022.

"Firmy pozastavují či ruší své plánované investice a podle nás celková poptávka po stavebních pracích klesá. Růst investiční aktivity firem byl už v závěru minulého roku v podstatě nulový a aktuální situace naopak ještě více odradí firmy od nových investic," uvedl pro ČTK analytik Komerční banky František Táborský.

"Pro letošní rok čekáme zhruba stagnující stavební výrobu a v příštím roce mírný pokles poblíž čtyř procent. Ačkoli pro příští rok očekáváme výrazné oživení ekonomiky, stavebnictví bude reagovat se zpožděním a k růstu se vrátí až v roce 2022," dodal.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček upozornil, že stavební úřady v červnu vydaly 7853 stavebních povolení s orientační hodnotou 29,5 miliardy korun. "Počet dokončených bytů meziročně klesl o 19,3 procenta. V případě, že se bude snižovat počet nových bytů na realitním trhu, bude se zhoršovat dostupnost bydlení. Situace by se mohla zlepšit výstavbou obecních bytů, které se v budoucnu mohou privatizovat do soukromého vlastnictví," uvedl.

Český statistický úřad dnes oznámil, že produkce pozemního stavitelství se proti loňskému červnu snížila o 14,7 procenta. V inženýrském stavitelství byla meziročně nižší o 3,2 procenta, zatímco ještě v květnu vzrostla podle revidovaných údajů o 1,1 procenta a v dubnu o 13,5 procenta.

"Slabá červnová čísla jdou na vrub především pozemnímu stavitelství, nicméně pokles zaznamenalo tentokrát i inženýrské stavitelství. V tomto případě šlo spíše o překážky v práci než o to, že by firmy neměly co dělat. Závislost stavebnictví na zahraničních pracovnících je obecně vyšší a samotný pohled na volná pracovní místa dává tušit, že firmy jsou stále pod tlakem nedostatku zejména pomocných pracovníků," řekl analytik ČSOB Petr Dufek.

Nové zakázky podle něj dávají tušit, že výhled stavebnictví by nemusel být až tak špatný. "Stavebnictví má i nadále spíše pozitivní vyhlídky. Zakázek je sice méně, na druhou stranu jsou zase větší, a to především v případě pozemního stavitelství. Podaří-li se zajistit si zaměstnance a udržet tok peněz z veřejných rozpočtů, může stavebnictví dál přispívat ke stabilizaci ekonomiky. Ostatně nedostatek lidí je dlouhodobě hlavní překážkou ve stavebnictví a firmy si na něj stěžují víc než na to, že by jim chyběla práce," dodal.

Podle hlavního analytika developerské společnosti Central Group Ondřeje Šťastného v červnu stavební úřady v Praze povolily 108 bytů v bytových domech. Za prvních šest měsíců tak úřady daly zelenou zatím 2 348 bytům v Praze. "Co se týká pololetního výsledku, je na tom metropole ve srovnání s loňskem lépe. Zatímco v prvním pololetí 2019 se v metropoli zahájilo 1 990 bytů, letos je to o 358 více. Červnový přírůstek byl ale rekordně nízký. Až nyní se tak zřejmě projevují důsledky koronavirových omezení," uvádí Šťastný.

Za celý minulý rok dostalo rozhodující razítko 5 429 nových bytů v bytových domech, což bylo nejvíce od roku 2008.

