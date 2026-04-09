Ekonomika

Stavební projekty v Česku začaly po zimním propadu konečně zrychlovat

ČTK

Stavební výroba v Česku se v únoru vrátila k růstu, meziročně stoupla o 4,1 procenta. V lednu zaznamenala meziroční pokles o 1,5 procenta po předchozích 14 měsících růstu v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Za únorovým růstem je pozemní stavitelství, inženýrské stavby zaznamenaly meziroční pokles. Meziměsíčně byla v únoru stavební produkce o 0,8 procenta vyšší.

Ilustrační snímekFoto: Lukáš Bíba / HN
Produkce v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, v únoru meziročně klesla o 5,5 procenta. V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, se zvýšila o 7,8 procenta, uvádí ČSÚ.

V únoru vydaly úřady 4676 stavebních povolení, meziročně o 6,6 procenta více. Podlahová plocha u výstavby nových budov meziročně vzrostla zhruba o pětinu. "Za únorovým růstem počtu vydaných stavebních povolení stála nová výstavba především bytových budov a tomu odpovídá i pětinový růst podlahové plochy nových budov," podotkla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Související

Ve druhém měsíci roku se začalo stavět 3923 bytů, což je meziroční nárůst o 45,9 procenta. Statistici zaznamenali meziročně zhruba o pětinu i více dokončených bytů, bylo jich 3222 bytů. Počet zahájených i dokončených bytů rostl podle ČSÚ především v kategorii bytových domů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v únoru meziročně zvýšil o dvě procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti loňskému únoru vzrostla o 2,8 procenta.

Mohlo by vás zajímat
Společnost Disney ve svém prvním finančním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o pět procent na téměř 26 miliard dolarů (zhruba 544 miliard Kč). Na ilustračním snímku je zábavní park Disneyland.

Walt Disney konsoliduje globální marketing, propustí asi tisíc lidí

Americká zábavní společnost Walt Disney propustí přibližně tisíc lidí, celkem jich zaměstnává asi 231 tisíc. S odkazem na informované zdroje to ve čtvrtek napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). Jde o jeden z prvních kroků pod vedením Joshe D'Amara, který v čele podniku stanul 18. března. Plány na toto snižování stavů nicméně začaly vznikat ještě před tímto datem, uvedly zdroje.

Ruské drony v noci opět napadly Oděskou oblast, kde poškodily objekt kritické infrastruktury. Nálet si nevyžádal oběti či raněné, na odstranění škod se pracuje, informoval náčelník správy tohoto regionu Oleh Kiper. Snímek byl pořízen přímo v Oděse.

ŽIVĚ Ukrajina a Rusko informují o mrtvých a raněných po nočních útocích

Jednu oběť na životě a šest raněných si vyžádaly ruské útoky na jihovýchodě Ukrajiny za uplynulou noc, uvedly ve čtvrtek místní úřady. Ruské drony opět zaútočily na kritickou infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu země. O jednom mrtvém a jedné zraněné při útocích ukrajinských dronů informují i Rusové.

Asociace STK se zřejmě pokusila skrýt svého mluvčího Samuela Kocandu na svém webu. Byl tam „zamaskován“ bílou barvou. Šéf asociace Luděk Šíp přitom tvrdil, že žádného mluvčího neměl.

Někdo lhal. Náctiletý syn Kocandy byl mluvčím asociace, na webu ho skryli. Neúspěšně

„Nikdy tu nedělal mluvčího,“ řekl šéf Asociace STK Luděk Šíp na dotaz Aktuálně.cz, zda pod ním působil 17letý Samuel Kocanda, pracovník sekretariátu Správy jeskyní a syn státního tajemníka Martina Kocandy. Opakoval, že ho nevidí uvedeného ani na webu své asociace. A měl pravdu – jak totiž redakce zjistila, jméno Samuela Kocandy bylo na webu překryté bílou barvou, stejně jako jeho telefonní číslo.

