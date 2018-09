Stavební povolení na Pražský okruh chce mít Ťok do 18 měsíců. Kdy stavba začne, neví

Ředitelství silnic a dálnic hodlá po územním rozhodnutí začít vykupovat pozemky a stavět. Okruh chce Ťok zařadit mezi prioritní stavby.

Praha - Stavební povolení na vybudování Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D8 by mohl stát získat za rok až rok a půl. V nejbližší době stát zažádá o územní rozhodnutí nutné pro vydání povolení. Na výkupech potřebných pozemků bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spolupracovat s hlavním městem. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Okruh staví prostřednictvím ŘSD stát. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné.

"Zastupitelstvo Prahy schválilo změnu územního plánu a nám to umožňuje dát žádost o územní rozhodnutí. Já předpokládám, že bychom územní rozhodnutí mohli dostat poměrně rychle," řekl Ťok.

Jakmile bude vydáno, ŘSD bude moci začít vykupovat pozemky. Na tom by spolupracovalo s Prahou. "Praha má větší možnosti pro výkupy, než má ministerstvo dopravy," řekl Ťok. Všechny pozemky by ale zaplatil stát. Pokud by se hlavnímu městu podařilo některé výkupy vyjednat dříve, než bude vydáno územní rozhodnutí, koupí je a stát by je od něj poté odkoupil.

Zhruba za rok až rok a půl by podle ministra mohlo ŘSD získat stavební povolení. "Když bude stavební povolení, tak to je okamžik, kdy do pár dnů či týdnů kopneme, předáme staveniště a jedeme," řekl.

Ťok společně s lídrem ANO v Praze Petrem Stuchlíkem ve středu na tiskové konferenci oznámili, že budou chtít po říjnových komunálních volbách zařadit stavbu části vnitřního okruhu zvaného Vlasta mezi prioritní stavby dané zákonem o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Návrh na zařazení Vlasty by měl být projednán v rámci novelizace zákona ještě letos.

Chybějící okruh mezi D1 a D8 způsobuje komplikace obyvatelům Prahy, například Jižního Města nebo Spořilova, kudy kamiony objíždějí nevybudovaný úsek okruhu. Plánovaný úsek 511 měří přes 12 kilometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí obě dálnice, jsou rovněž dva tunely. Celý Pražský okruh měří asi 80 kilometrů, nyní je v provozu zhruba polovina.