Stát přidá na Portál občana řidičáky a body. Češi k němu však hledají cestu rozpačitě

Přehled o končící platnosti řidičského průkazu či stav svého bodového konta mohou lidé od úterý nalézt nově na Portálu občana. Na webu o tom informovala mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová. Internetový přístup k některým údajům státní správy spustilo vnitro před sedmi měsíci. Lidé mohou službu využít například k nahlížení na své údaje v registru obyvatel, v katastru nemovitostí či o důchodu.

K využití Portálu občana musí mít lidé aktivovaný elektronický čip v občanském průkazu nebo mít datovou schránku. V prosinci loňského roku mělo aktivovaný čip 190 tisíc lidí. Dále si musí pořídit čtečku karet a stáhnout aplikaci.

Poté se dostanou ke svým elektronickým receptům a mohou využívat služeb České správy sociálního zabezpečení, k ostatním službám mají jen informativní přístup. K elektronickým výpisům z veřejných rejstříků a komunikaci s úřady si musí lidé založit datovou schránku.

V lednu se k internetovému portálu připojil živnostenský rejstřík, v únoru registr řidičů. "Do budoucna chceme upozorňovat na body za přestupky nebo končící platnost průkazů aktivně prostřednictvím datové schránky, textové zprávy nebo e-mailu, pokud o to občan požádá," uvedl v tiskové zprávě ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Lidé se do Portálu občana za prvních sedm měsíců přihlásili zhruba stotisíckrát. "Ve všední dny evidujeme cca sedm set přihlášení za den, o víkendech tento počet mírně klesá," uvedlo ministerstvo vnitra. Lidé nejčastěji využívají portál k přístupu do registrů, do datových schránek a k žádostem o výpisy.