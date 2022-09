Státy EU podpořily strop u cen elektřiny. Jaký přesně, rozhodne Evropská komise

Státy Evropské unie navrhují využít nečekané zisky producentů energie z levnějších zdrojů na pomoc domácnostem. Takový je výsledek pátečního mimořádného jednání ministrů EU zodpovědných za energetiku. Zástupci vlád Evropskou komisi (EK) zároveň pověřili i přípravou dalších opatření, včetně celounijních úspor energie či stanovení stropu cen plynu.

Sebrání mimořádných zisků je jinými slovy zastropování elektřiny na určité úrovni. Na jaké konkrétně, má nyní navrhnout Evropská komise. Nejčastěji se spekuluje o ceně 200 eur za jednu megawatthodinu, což je méně než polovina její aktuální ceny na burze.

Zisky se mají sebrat výrobcům elektřiny s nižšími náklady, kteří ze současných vysokých cen nejvíc těží. Jde o jaderné a uhelné elektrárny a také ty na obnovitelné zdroje.

Nejedná se ovšem o jedinou cestu řešení vysokých cen energií. Ministři pod vedením českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely zadali komisi přijít s možným zastropováním ceny plynu. Právě plynové elektrárny nyní ženou ceny nahoru i ceny elektřiny.

Ministři na schůzce ale zdůrazňovali, že takové řešení nemá ohrozit bezpečnost dodávek do Evropy, tedy motivovat Rusko k úplné stopce plynu do EU či odradit obchodníky s LNG plynem, kteří by se mohli snažit prodat svoji surovinu jinde, kde za ni dostanou zaplaceno více. Podle zdroje z českého předsednictví jde o vzkaz Evropské komisi, aby byla se zastropováním cen plynu opatrná.

Státy zároveň podpořily uvolnění peněz pro obchodníky na energetické burze, kteří musí skládat vysoké povinné kauce za budoucí dodávky. I tento krok musí konkrétně navrhnout komise, a to do poloviny září. Zasedat kvůli tomu bude mimořádně v sobotu.

Země EU se dále shodly na šetření elektřinou, prozatím dobrovolném. Český průmysl pak ocení možnost, že by Brusel pustil do oběhu až miliony emisních povolenek navíc s cílem snížit jejich cenu. Právě na drahé povolenky upozorňují východoevropské země, Poláci chtěli povolenky zastropovat, podporu si ovšem nezískali.

"Máme jasný směr, kudy máme jít, a očekáváme, že komise brzy přijde s konkrétními návrhy," shrnul výsledek jednání Síkela. Pokud je Brusel oznámí příští týden, do konce září by se konala další schůzka ministrů pro energetiku, na které by se konkrétní řešení definitivně schválila.

Ani jedno z opatření by přitom nemělo vylučovat dodatečná národní řešení, ke kterým chce řada států - včetně Česka - přistoupit.