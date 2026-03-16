Státu stále zbývá digitalizovat 2021 služeb, tedy víc než polovina

Státu zbývá digitalizovat více než polovina služeb celkového počtu určeného k digitalizaci. Na digitalizaci čeká 2021 služeb, z toho se již pracuje na převodu 1765 služeb do digitální podoby. Vyplývá to z údajů Digitální informační agentury (DIA). Náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka minulý týden uvedl, že stát chce mít všechny služby digitalizované do roka.
Podle mluvčího DIA Jana Hainze je v katalogu služeb státu evidovaných 9379 agend, z nichž digitalizovatelných je 6167. Z těch bylo z povinnosti digitalizovat dále vyjmuto 2177 služeb kvůli nízké četnosti jejich využití a tím i nepřiměřené zátěži pro stát. Zbývá tak 3990 služeb, z nichž je již 1969 v digitální podobě.
"Zbývá 2021 služeb, z nichž 1765 je již rozpracovaných s termínem dokončení únor 2027. Je potřeba tedy dořešit 256 služeb, což jsou většinou nově vzniklé služby či nevyjasněné otázky s resorty, o kterých aktuálně běží meziresortní řízení, které vypořádává DIA," uvedl Hainz.
Povinnost digitalizovat všechny služby státu odložila loňská novela zákona o právu na digitální služby z února 2025 o dva roky. Důvodem byla podle nedávné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu nízká úroveň řízení projektů a chybějící IT odborníci ve službách státu nebo neúplnost dat. Dalšími příčinami jsou složité informační toky a celkové řízení digitalizace bez jasné odpovědnosti za vynaložené peníze. Celkově přitom stát na digitalizaci v letech 2020 až 2024 vynaložil přes 50 miliard korun.
Podle Klučky minulá vláda počítala s termínem digitalizace některých služeb ještě v roce 2029. Kvůli urychlení digitalizace vzniklo grémium Rady vlády pro informační společnost, které se bude zabývat stanovením priorit digitálních projektů. Tento týden by mělo vybrat 22 strategických programů a projektů.
