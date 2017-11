Stát dál hospodaří s přebytkem. Výpadek evropských miliard nahrazují vyšší příjmy z daní

AKTUALIZOVÁNO před 25 minutami

Česko za prvních deset měsíců roku hospodařilo s přebytkem 26,5 miliardy korun. Oproti loňskému roku chybí rozpočtu desítky miliard korun z evropských fondů. Výpadek se částečně podařilo nahradit vyšším výběrem daní. Ekonomové ale nevěří, že by se rozpočet udržel v přebytku za celý rok.

Praha - Příjmy státního rozpočtu za prvních deset měsíců letošního roku byly o 26,5 miliardy korun vyšší než jeho výdaje. Příjmy státního rozpočtu se meziročně propadly o dvě procenta na 1045,2 miliardy, celkové výdaje proti tomu vzrostly o pět procent na 1018,8 miliardy. Informovalo o tom ministerstvo financí.

Ve srovnání se situací na konci loňského října je tak letošní přebytek o téměř 72 miliard korun nižší. Důvodem je především propad přílivu peněz z Evropské unie. Ta letos do Česka poslala o 80 miliard korun méně než loni, kdy se zejména v první polovině roku ještě dočerpávaly prostředky z uplynulého programového období 2007 až 2013.

Výpadek evropských peněz se daří nahrazovat příjmy z daní. Díky růstu ekonomiky, zvyšování mezd a nízké nezaměstnanosti stát více vybírá na daních ze spotřeby i z příjmů. Celkem na daních včetně sociálního pojištění stát za prvních deset měsíců roku 2017 vybral 943 miliard korun, což je o 64 miliard a 7,3 procenta více než před rokem.

Ministerstvo financí zároveň upozorňuje na to, že svoji roli v růstu daňových příjmů sehrála opatření zavedená v roce 2016 - zejména kontrolní hlášení DPH a elektronická evidence tržeb, jejíž první fáze začala loni v prosinci. Růst výběru DPH nyní podle ministerstva roste rychleji, než ekonomika.

"Za posledních sedm měsíců osciluje růst inkasa DPH na úrovni kolem 10 %, a to i přesto, že růst výdajů na konečnou spotřebu vlády a domácností, které zásadně ovlivňují vývoj inkasa DPH, se pohybuje mírně pod 6 %," říká Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.

Oproti stejnému období loňského roku vzrostly letos o více než 50 miliard korun (5,2 procenta) také rozpočtové výdaje. Stalo se tak i přesto, že stát meziročně proinvestoval o téměř 15 procent méně peněz. Důvodem růstu výdajů bylo hlavně zvyšování důchodů, na které šlo o 14,1 miliardy korun více než loni. Vliv měly také vyšší platy ve školství a růst plateb za státní pojištěnce.

Podle ministerstva financí stát ve druhé polovině roku výrazně zrychlil investice. "Za poslední čtyři měsíce byly investice o 11 miliard korun vyšší, než za celou první polovinu roku," uvedl Žurovec.

Poslanci na letošní rok schválili schodek rozpočtu 60 miliard korun. Loni skončilo hospodaření státu při schváleném sedmdesátimiliardovém deficitu rekordním přebytkem bezmála 62 miliard korun.

"Očekáváme, že v posledních měsících roku stáhnou vyšší výdaje bilanci rozpočtu do mírného deficitu. Od 1. listopadu totiž dochází ke zvýšení platů ve veřejném sektoru. Vyšší tempo by mělo být i u kapitálových výdajů (veřejných investic)," říká Marek Dřímal, ekonom Komerční banky. Státní rozpočet by tak podle něj měl na konci letošního roku dosáhnout schodku zhruba ve výši 25 miliard korun.

Opatrnější je Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. "Zda se udrží hospodaření v přebytku až do prosince, je nejisté - během posledních dvou měsíců roku obvykle dochází ke zhoršení bilance zhruba o 30 miliard," říká. Pokud by k takovému propadu došlo i letos, byl by konečný účet za rok 2017 v minusu jen zhruba o pět miliard korun.

Výsledky státního rozpočtu v letech 2007 - 2017 (v miliardách Kč)

Rok Saldo rozpočtu ke konci října Saldo rozpočtu na konci roku 2007 27,20 -66,39 2008 10,94 -19,37 2009 -138,09 -192,39 2010 -96,73 -156,42 2011 -91,48 -142,77 2012 -51,31 -101 2013 -47,71 -81,26 2014 -45,44 -77,78 2015 -29,13 -62,8 2016 98,34 61,77 2017 26,46 N/A

Zdroj: Ministerstvo financí