Stát za tři čtvrtletí vybral na daních více, nejvíce vzrostlo inkaso z příjmů

Stát za první tři čtvrtletí letošního roku vybral na daních 1,19 bilionu korun. V meziročním srovnání to představuje nárůst inkasa o 4,6 procenta. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmů fyzických osob. Objemově nejvýznamnější byla tradičně daň z přidané hodnoty (DPH). Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí k údajům o plnění státního rozpočtu za třetí čtvrtletí.
Inkaso daně z příjmů fyzických osob vzrostlo o 11,5 procenta na 235,2 miliardy korun. Do vyššího výběru daně se podle ministerstva financí promítá zejména pokračující silný růst mezd a platů.
Na dani z příjmů právnických osob stát vybral 272,9 miliardy korun, proti stejnému období loňského roku inkaso vzrostlo o 5,6 procenta. V letošním roce do výběru daní od firem přispělo ještě zúčtování loňských záloh daně z neočekávaných zisků (windfall tax), které přineslo 5,5 miliardy korun.
Samotná daň, kterou stát v předchozích třech letech zatížil energetické a petrochemické firmy a velké banky, už se letos neuplatňuje.
DPH zůstala hlavním daňovým příjmem státu, když se na ní za tři čtvrtletí vybralo 481,9 miliardy korun. Za meziročním zvýšením inkasa o 8,2 procenta stojí podle ministerstva zvýšené spotřební výdaje domácností.
Výběr spotřebních a energetických daní se meziročně zvýšil o procento na 132,1 miliardy korun. K nárůstu podle ministerstva financí přispěly zejména daně z tabákových výrobků a z lihu, jejichž sazby se letos zvýšily.
Naopak mírný pokles zaznamenalo inkaso daně z minerálních olejů, a to i přes růst přepravních výkonů v důsledku růstu ekonomiky. Proti němu totiž působilo dočasné snížení spotřební daně z nafty, k němuž vláda přistoupila od dubna do července kvůli vysokým cenám paliv.
Na dani z nemovitosti se za tři čtvrtletí vybralo 17,7 miliardy korun, meziročně o 2,4 procenta více. Vzhledem k tomu, že se celostátní koeficient pro výpočet daně neměnil, je zvýšení dáno úpravami, které provedly jednotlivé obce.
Samotný státní rozpočet získal za tři čtvrtletí na daňových příjmech bez pojistného na sociální zabezpečení 789,3 miliardy korun, meziročně se inkaso nezměnilo. Schodek rozpočtu na konci září byl 194,5 miliardy korun, meziročně vzrostl o 40,6 miliardy. Byl to čtvrtý nejhlubší zářijový deficit od vzniku Česka.
Některé daně jsou takzvané sdílené daně, kdy se o jejich výnos dělí státní rozpočet s krajskými a obecními rozpočty. Patří mezi ně například DPH nebo daně z příjmů právnických a fyzických osob. Letos na kraje připadá 10,23 procenta a na obce 25,93 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů právnických a fyzických osob.
U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti mají obce nárok na dalších 1,5 procenta celkového inkasa. Daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem obcí.
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