Stát vypsal soutěž na dostavbu D4 za soukromé peníze. Potřebuje sehnat skoro 25 miliard

Dálnice mezi Příbramí a Pískem by se měla dostavit pomocí peněz od soukromého investora. Tomu poté bude stát náklady postupně splácet.

Praha - Ministerstvo dopravy vyhlásilo soutěž na dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem za soukromé peníze (PPP projekt). Předpokládaná hodnota zakázky je 24,9 miliardy korun.

Půjde o první projekt výstavby dopravní infrastruktury financovaný na principu spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, který bude v Česku realizován. Ministerstvo dopravy to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Dostavba 32kilometrového úseku D4 začne nejdříve za dva roky.

"V horizontu tří až šesti let se výrazně omezí evropské prostředky na výstavbu dálnic. Musíme se proto připravovat na jiné modely financování, jako je právě PPP. Do budoucna bychom tímto způsobem rádi stavěli tam, kde máme ucelený úsek dálnice v délce aspoň 30 km a získáme platné územní rozhodnutí. V úvahu přichází například D35 nebo D6," řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Vítěz soutěže bude zodpovědný nejen za stavbu a její přípravu, ale také její financování. Následně bude dalších 25 let zodpovědný za provoz a údržbu dálnice. Stát by měl během této doby vítězi náklady postupně splácet. Vítěz bude mít zároveň na starosti i už postavený šestnáctikilometrový úsek rozestavěné dálnice. Poté by měla být celá dálnice předána do vlastnictví státu.

Vláda schválila návrh na dostavbu bývalé rychlostní silnice R4 už v lednu 2016. Původně měla stavba dálnice začít v polovině roku 2017, avšak kvůli problémům s přípravou se soutěž zpozdila. Stát dříve odhadoval cenu dostavby D4 na 79 miliard korun, podle ministerstva však díky veřejné soutěži na poradenství pro PPP se cena snížila o více než 50 miliard korun.

Ministerstvo loni uzavřelo smlouvu se sdružením společností White&Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika, které státu pomáhají s přípravou projektu a výběrem koncesionáře.

Celý zbývající úsek D4 má platná územní rozhodnutí, nyní se vyřizuje nové stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Pokračují také výkupy pozemků v celé délce zbývající trasy. Ministerstvo plánuje dokončit zakázku do poloviny příštího roku.