Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda a záchranná služba

Stát převezme do správy karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO. Rozhodla o tom v pondělí vláda, informoval v tiskové zprávě úřad vlády.
Převod letiště od Karlovarského kraje státu bude bezúplatný. Podmínkou kraje k tomu bylo zachování civilní dopravy na letišti, zároveň ho však začne využívat i armáda. Ministerstvo obrany v této souvislosti počítá s modernizací vzletové a přistávací dráhy. V plánu je její prodloužení a rozšíření tak, aby letiště mohlo být využíváno i spojenci z NATO.
Novinkou bude na letišti také stanoviště letecké záchranné služby, které bude provozovat právě armáda. Vláda v pondělí rozhodla, že po roce 2028 bude v Čeku 11 stanovišť letecké záchranné služby, přičemž mezi nimi nově i služba pro Karlovarský kraj.
Záměr převedení letiště už před dvěma týdny schválili zastupitelé Karlovarského kraje. Převod letiště je podle zástupců kraje v plánu ještě letos.
Převodem letiště se ministerstvo i kraj zabývaly od konce dubna, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě v Ázerbájdžánu řekl, že stát pomůže kraji s rozšířením a prodloužením přistávací dráhy. Vedení kraje tehdy uvedlo, že by chtělo, aby se Letiště Karlovy Vary stalo vojenským letištěm s civilním provozem.
Letiště Karlovy Vary loni hospodařilo se ztrátou přes 31 milionů korun, odbavilo 18.051 cestujících, což byl proti roku 2024 pokles o polovinu. V minulosti prošlo letištěm i rekordních zhruba 104.000 cestujících ročně a společnost hospodařila s téměř jedenáctimilionovým ziskem.
Počty pasažérů začaly klesat po roce 2014, kdy byly výrazně omezeny až zcela zrušeny lety do Ruska. Další pokles zájmu přinesla covidová pandemie v roce 2020. Tehdy prošlo letištěm zhruba 17.200 pasažérů a letiště hospodařilo se ztrátou 18 milionů korun.
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