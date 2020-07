Havlíček využije při záchraně letectví evropské fondy. Chystá miliardovou pomoc

Stát spolu s podnikateli připravuje speciální formu pomoci pro tuzemský letecký průmysl. Na podzim za využití evropských fondů zřejmě vypíše podpůrný program pro projekty z leteckého výzkumu s rozpočtem až ve výši jedné miliardy korun.

V pátek o tom informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Český letecký průmysl loni exportoval produkty za 16,5 miliardy korun, za posledních sedm let se objem leteckého vývozu zdvojnásobil.

"Po plošné podpoře podnikatelů se zaměřujeme na konkrétní podpůrná opatření pro jednotlivá odvětví. Letecký a kosmický průmysl řadíme mezi výstavní obory domácí průmyslové základny, intenzivně tak řešíme, jak zabránit propouštění, udržet kontinuitu vývoje a domácí výrobce na světové scéně," uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Letecký průmysl patří mezi silně zasažené oblasti během koronavirové krize. Stát proto chce pro pomoc výrobcům využít peníze z evropských fondů. MPO v současnosti jedná s Evropskou komisí o zvýhodněných podmínkách dotací pro letecký průmysl. Na podzim by mělo vypsat program pro podporu leteckých projektů. Vložit do něj plánuje až miliardu korun.

Letečtí výrobci se podle Asociace leteckých a kosmických výrobců bez pomoci státu neobejdou. "Potřebujeme zachovat vyváženou kombinaci firem dodávajících pro velké národní i globální hráče a společností, které se zaměřují na výrobu vlastních letadel," podotkl prezident asociace a šéf Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar. Česko podle něj patří mezi devět zemí světa, které jsou schopné kompletně vyvinout a vyrobit letadlo na vlastním území.

Většina produkce domácích leteckých výrobců míří do zahraničí, v průměru letecké firmy vyvážejí až do 30 zemí světa. Letecký export přitom za poslední dekádu rostl o desítky procent ročně. "Za posledních sedm let se objem leteckého vývozu zdvojnásobil," uvedla náměstkyně MPO Martina Tauberová. Mezi klíčové vývozní destinace patří Francie, Německo, Velká Británie, USA, Jižní Amerika, Blízký východ či Rusko. Největšími odběrateli jsou většinou zahraniční vlády, armády nebo státní firmy.

V současné době proto Asociace leteckých a kosmických výrobců průzkum mezi leteckými výrobci, který by měl pomoci s nastavením připravovaného dotačního programu.

