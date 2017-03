Stát by mohl koupit OKD za 80 milionů korun, navrhuje ministerstvo financí

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Jde prý o minimální částku pro to, aby reorganizační plán splňoval požadavky podle insolvenčního zákona a měl šanci na přijetí věřiteli OKD.

Praha - Státní podnik Prisko by za akcie společnosti OKD, která je v úpadku, mohl zaplatit zhruba 80 milionů korun. Podle konzultací Priska s firmou jde o minimální částku pro to, aby reorganizační plán společnosti splňoval požadavky podle insolvenčního zákona a měl šanci na přijetí věřiteli OKD. Vyplývá to z návrhu ministerstva financí, který resort předloží vládě. Peníze mají mimo jiné umožnit uspokojení zajištěných věřitelů.

Ministerstvo financí v dokumentu uvádí, že Prisko předpokládá provozování OKD na tržní bázi, kdy výnosy z těžby a prodeje uhlí použije na úhradu nákladů spojených s provozem a útlumem těžebních lokalit. Pro technickou likvidaci dolů, v nichž bude ukončena činnost, počítá s využitím státního podniku Diamo. Akcionářská práva v Prisku vykonává resort financí, v Diamu ministerstvo průmyslu.

Diamo mělo zájem OKD koupit, vláda ale v únoru záměr koupit firmu za korunu neschválila. Ministerstvo financí v úterý oznámilo, že vedení těžební firmy v minulém týdnu oslovilo Prisko, aby zvážilo možnost podání nabídky na koupi OKD. Soukromí investoři nepředložili takovou nabídku, která by umožňovala předpokládat schválení reorganizačního plánu a úspěšnou reorganizaci OKD.

Vedení OKD obdrželo podle dřívějších informací při hledání strategického investora dvě finální nabídky. Podle Hospodářských novin podala nabídku na koupi OKD společnost EP Industries, jejímž většinovým vlastníkem je podnikatel Daniel Křetínský. Druhým zájemcem měl být zahraniční hedgeový fond.

Pokud se OKD nepodaří investora sehnat, hrozí mu konkurz. Ministerstvo financí v dokumentu uvádí, že znalecký posudek zpracovaný firmou A-Consult plus vyčíslil náklady spojené s okamžitým ukončením provozu OKD a likvidací firmy, která by v tom případě nastala, na 8,5 miliardy korun.

Případné převzetí OKD Priskem má podle materiálu umožnit pokračování provozu OKD tak, aby byl útlum dolů plně hrazen výnosy z provozu. Odkazuje přitom na analýzu firmy CIC Partners, podle které budou v případě postupného a řízeného útlumu činit náklady "pouze" pět miliard korun, navíc rozložených v čase asi 10 let. Tedy o 3,5 miliardy korun méně než v případě konkurzu.

Kvůli tomu, aby nedošlo k přechodu jakýchkoli, byť i potenciálních závazků "staré" společnosti OKD na subjekt, který má být prostřednictvím Priska ovládán státem, navrhuje ministerstvo financí po schválení reorganizace firmy převést majetek OKD do společnosti Nové OKD. Má do ní být vložen veškerý majetek a práva stávající společnosti vyjma některých položek. Mezi ně patří například zažalované i nezažalované pohledávky za podnikatelem Zdeňkem Bakalou. Bakala byl dříve spoluvlastníkem společnosti New World Resources (NWR), mateřské společnosti OKD.

OKD již dříve podalo na Bakalu a NWR NV žalobu, mimo jiné kvůli nepřiměřenému rozdělování zisku. Žádá po nich více než 24,5 miliardy korun. Přidalo se také k likvidaci své mateřské firmy NWR Plc, s pohledávkou zhruba 22,68 miliardy korun, ovšem i s velmi malou nadějí, že něco získá, protože jediným větším majetkem NWR bylo právě OKD.

Poznámka: Zdeněk Bakala je majitelem společnosti Economia, která vydává i online deník Aktuálně.cz.

