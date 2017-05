Nová dětská televize láká na youtubery. Skutečný majitel Tuty TV se skrývá

před 27 minutami

Společnost Atmedia, která na českém trhu zastupuje stanice jako JOJ Family, Disney Channel nebo Spektrum, přichází s novou televizí. Tuty TV mohou diváci naladit od 1. června. Nadchne hlavně dětské diváky, kteří na ní budou moci sledovat animované seriály v televizi i přes internet, provozovatelé reagují také na rostoucí oblibu youtuberingu.

Praha - Nová televizní stanice Tuty určená pro dětské a dospívající diváky startuje od 1. června, tedy symbolicky na Den dětí. Vysílat bude animované pořady, hudební klipy z YouTube, ale i vlastní projekty.

Provozovatelé chtějí spolupracovat s youtubery. Reagují tak na fenomén, který je mezi mladou generací stále oblíbenější. Program pro vysílání televize pomáhají sestavit přímo děti a teenageři.

Tuty TV má být dostupná přes běžnou anténu, satelit i kabel, naladit ji půjde také živě na internetu. Vysílat bude zdarma.

Televize míří svůj obsah převážně na děti ve věku od 4 do 10 let a mládež od 11 do 17 let. "Naše cílová skupina se během dne u televize střídá. Proto začínáme ranním blokem seriálů a zpívánek pro ty nejmenší. Dopoledne naplní hudební klipy a večerní program bude patřit teenagerům," říká programový ředitel televizní stanice Tuty Tomáš Kubizňák.

Obsah televize pomáhají sestavovat převážně mladí kreativci, aby byl zajímavý pro ně samotné. Novinkou pro televizní obrazovky je zařazení obsahů ze sociální sítě YouTube, se kterou Tuty přichází.

"Mladí lidé sledují youtubery, protože jsou přirození. To chceme podpořit. Spojili jsme se s dvacítkou těch nejlepších youtuberů, kteří zveřejňují různý obsah od beautymagazínů až k cestování. Patří k nim například Lucky a Juan, Daily Vlog či Hope Marie," vysvětlil Kubizňák.

Výhodou televize má být bezpečnost vysílaného obsahu. Při sledování videí přímo přes YouTube nemůže rodič kontrolovat, jaká videa jeho dítě spouští. V případě Tuty za něho budou obsah kontrolovat provozovatelé.

Generálním ředitelem televize je podnikatel Miroslav Maxa. Jméno skutečného majitele zástupci Tuty TV zveřejnit nechtěli. "Jedná se o čistě český projekt, provozovatelem je česká akciová společnost Tutybroadcasting, která nepatří pod žádnou z televizních skupin," komentuje vlastnickou strukturu obchodní ředitel televize Pavel Bouček.

Podle jeho slov platí investoři za spuštění projektu desítky milionů korun. V letošním roce by chtěli provozovatelé dosáhnout jednoprocentní sledovanosti ve věkové skupině od čtyř do 14 let. V příštím roce chtějí růst na 1,5 procenta. S návratností investice počítají do tří let.

Na trhu reklamy zastupuje Tuty společnost Atmedia, která se zaměřuje na odborné programy a nové projekty. Zastupuje například televizi JOJ Family, která začala vysílat v září loňského roku.

Tuty má v současné době dva kmenové zaměstnance, do budoucna plánují provozovatelé jejich počet navýšit na deset. Spoléhat budou ale převážně na externí pracovníky. "Jedním z našich vlastních projektů bude blok zaměřený na cvičení a zdravý životní styl, který bude diváky provázet známý fitness trenér a muž roku Jakub Kraus," upřesňuje Kubizňák.

Tuty bude šířená přes regionální síť 8 Českých radiokomunikací, což je pro provozovatele riskantní. Multiplexy typu DVB-T mají kmitočtové příděly platné pouze do konce letošního roku z důvodu nutnosti uvolnění pásma 700 MHz.

"Byla to jediná volná pozice na trhu. Situaci řešíme s Radiokomunikacemi, dá se předpokládat, že spolupráce v tomto duchu bude pokračovat i v období po novém roce. Jednáme také s O2 a dalšími operátory. UPC nás neveřejně začíná vysílat už dnes," říká Bouček. Televize bude šířená také přes satelity Astra, Skylink a živě po internetu.