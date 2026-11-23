Americká společnost Nvidia, která je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI), vrátila svého spoluzakladatele Jensena Huanga do funkce generálního ředitele. Oznámila to v pondělí v tiskové zprávě. Manažer, který v polovině listopadu rezignoval na post prezidenta, výkonného ředitele a člena správní rady, se do všech těchto funkcí vrací s okamžitou platností.
Huang rezignoval po zprávách, že měl vztah s čínskou podnikatelkou, kterou americké tajné služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou.
Americký prezident Donald Trump rozhodnutí Nvidie uvítal. Na své sociální síti Truth Social napsal, že firma udělala správné rozhodnutí a že Huangův návrat je důležitý nejen pro firmu samotnou, ale i pro americkou ekonomiku, pokud má být úspěšná.
„Vláda Spojených států nemá důvod se domnívat, že Jensenův návrat do společnosti Nvidia představuje jakékoli riziko pro národní bezpečnost. Ministr spravedlnosti potvrdil, že americká vláda nemá důkazy o tom, že by se dopustil jakéhokoli protiprávního jednání,“ napsal Trump.
Akcie Nvidie, které od začátku října kvůli skandálu ztratily téměř polovinu hodnoty, v reakci na oznámení o Huangově návratu výrazně zpevnily. Krátce po začátku obchodování v New Yorku vykazovaly růst o 32 procent nad 166 dolarů.
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