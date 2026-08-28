Pivní lídr v Česku zase zdražil pivo. Rozdíly v cenách začínají být obrovské

Plzeňský Prazdroj od 1. října zdraží čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva. Průměrné zvýšení činí 2,6 procenta, tedy zhruba 70 haléřů na půl litru. Pro milovníky Plzně je ale důležitější jiná otázka, kolik bude stát půllitr v hospodě?
Pivovar totiž cenu, kterou nakonec zaplatí host, neurčuje. „Konečná cena je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává či čepuje,“ upozorňuje mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.
A právě v Praze je rozdíl pořádně vidět. Za deset půllitrů Plzně dnes můžete zaplatit zhruba 570, 680, 720, ale také 850 korun.
Například pražská Šenkovna nabízí půllitr Pilsner Urquell za 72 korun, takže deset piv vyjde na 720 Kč. V restauraci U Rudolfina a U Zlatého tygra stojí tanková Plzeň 68 korun, tedy 680 korun za deset půllitrů, a Lokály od Ambiente čepují hladinku Plzně za 74 korun, takže deset piv přijde na 740 Kč.
O 70 haléřů zdraží pivovar, o kolik hospoda?
A právě tady začíná zajímavější část příběhu. Prazdroj zdraží půllitr v průměru o 70 haléřů. Pokud by hospodský zdražení kompletně promítl do ceny, deset piv by zákazníka vyšlo jen o sedm korun dráž.
Jenže konečná cena může být úplně jiná. Prazdroj vysvětluje nové zdražení hlavně dražší naftou a hliníkem (plechovky), jejichž ceny podle pivovaru rostou v důsledku krize v Hormuzském průlivu a války na Blízkém východě. Zdražení se týká sudového a tankového piva, části plechovek a několika lahvových produktů.
Pivovar zároveň připomíná, že loni do rozvoje svých pivovarů investoval 1,66 miliardy korun. V Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, meziročně o dvě procenta méně.
Plzeň za 85 korun? V Praze už ano
Rozdíly mezi hospodami jsou přitom výrazné. Půllitr za 65 korun a půllitr za 85 korun dělí 20 korun. U deseti piv je to už 200 korun.
A po novém zdražení pivovaru se může cenový rozdíl ještě více projevit. Pokud některý podnik přidá pouze korunu, host to na deseti pivech téměř nepozná. Pokud ale hospoda využije zdražení jako důvod k výraznějšímu zvýšení ceny, může se účet za večer zvednout o desítky korun.
Takže ano, deset Plzní za 850 korun už dnes v Praze není přehnaná představa. A od října bude zajímavé sledovat, kolik pražských hospod se k této hranici přiblíží.
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