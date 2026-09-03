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Ekonomika

Srpnové obchody s kryptoměnami v Česku ožily, meziročně ale trh dál klesá

ČTK
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Objem obchodů s kryptoměnami v českých směnárnách v srpnu proti předchozímu měsíci vzrostl o 23 procent na zhruba 800 milionů korun. Meziročně je to o dvě pětiny méně. Za osm měsíců Češi nakoupili a prodali krypto za 7,55 miliardy korun, což bylo v meziročním srovnání o 29 procent méně. Vyplývá to z informací směnáren pro ČTK.

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Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Letošní srpen byl podle ředitele směnárny Anycoin Marka Kyrsche z pohledu vývoje cen bitcoinu a etherea nejlepší za posledních pět let. Bitcoin posílil o čtvrtinu a ethereum o třetinu. „Silný růst kryptoměn se samozřejmě odrazil i v objemech obchodování. Společnost Anycoin za měsíc zobchodovala objemy za 297,2 milionu Kč. To je o 22,1 procenta více než v předchozím měsíci,“ podotkl Kyrsch.

Analytik Wood & Company Blockchain+ Tomáš Kalabis připomněl, že oživení trhu je reakcí na oznámení americké vlády o zvýšení zpětného odkupu dlouhodobých vládních dluhopisů, což efektivně znamená krátkodobé uvolnění dolaru do oběhu a podporu zájmu investorů o výnosnější aktiva. Pozitivně reagovaly také akcie firem navázaných na blockchainovou technologii.

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Další velká směnárna Bit.plus v srpnu rostla o deset procent, přičemž se zvýšily nákupy i prodeje. „Investoři se tak po klidnějším červenci začali na trh postupně vracet. Přesto zůstáváme výrazně pod úrovní loňského srpna, což ukazuje, že současná aktivita investorů je stále opatrnější. Důležitější je ale změna dynamiky v posledních měsících, po velmi silném červnu se trh stabilizuje a investoři nyní více reagují na aktuální vývoj ceny bitcoinu a celkové ekonomické prostředí,“ doplnil ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Růst nákupů i prodejů podle Rostislava Plachého z Golden Gate zároveň naznačuje, že trh není jednostranně tažen pouze novými investicemi, ale aktivněji si na něm přeskupují pozice. „Trh si po loňském velmi silném období prochází určitou konsolidací a investoři více zvažují načasování svých obchodů,“ dodal.

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Pozitivní vývoj se podle analytika Bidli Petra Špirita projevil rovněž i u dalších významných kryptoměn. Celková tržní kapitalizace kryptoměnového trhu tudíž během srpna výrazně vzrostla, přesto však investoři zůstávají obezřetní i nadále, jelikož digitální aktiva patří mezi jedny z nejvíce nestabilních investic. Jejich další vývoj tedy bude záviset zejména na vývoji úrokových sazeb, kurzu dolaru a celkové ochotě investorů podstupovat vyšší riziko.

Růst zaznamenali i těžaři bitcoinů. „Když je trh klidnější, těžební technologie bývají levnější a dostupnější. Těžaři, kteří v této době nakupují stroje a část vytěžených bitcoinů si ponechávají, mohou při obratu trhu vydělat hned dvakrát: rostou jim momentální výnosy z těžby a zároveň se zhodnocují bitcoiny vytěžené v předchozích měsících,“ podotkl generální ředitel 2Bminer Sebastian Brůcha. Zájem se podle něj okamžitě projevil na trhu s těžebními stroji: některé modely mají vyprodané dodávky až do prvního čtvrtletí roku 2027.

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