Srovnání cen kempů v Evropě: Místo pro stan je k mání za pár korun i tisícovku

Evropané znovuobjevují kouzlo kempů a ceny podle toho rostou. Částka se navíc dramaticky liší podle zemí. Noc v běloruském kempu vyjde na 290 korun, ve Švýcarsku zaplatí lidé téměř tisícikorunu. Srovnání cen přinesl server Camping.info, který porovnal ceny ve zhruba 23 tisících kempech v celé Evropě. Server do srovnání zahrnul i Turecko či Rusko.

Mezi nejdražší destinace pro kempování patří Švýcarsko, Itálie a Chorvatsko. Dva dospělí lidé zde za místo pro stan, parkovací místo, elektřinu a místní daň během sezony zaplatí v průměru více než devět set korun.

Naopak nejlevněji vyjdou kempy ve východní a jihovýchodní Evropě. Pod čtyři sta korun zaplatí za noc pro dva výletníci například v Rumunsku, Albánii či Moldavsku.

"Počet lidí, kteří tráví prázdniny ve stanech, karavanech či v obytných vozech už roky roste a kempování obecně nabývá na popularitě. Počet kempů, které jsou v současnosti k dispozici, je vůbec nejvyšší v historii," vysvětluje Maximilian Möhrle z webu Camping.info.

Za pravdu mu dává i Klára Hájek Velinská z Asociace kempování a karavaningu ČR. I podle ní je trávení dovolených v přírodě po Evropě stále populárnější. Čím dál vyšší počet návštěvníků hlásí zejména kempy v Německu, Itálii a Rakousku.

V Česku má spaní ve stanu či karavanu silné kořeny. Podle dat z Eurostatu loni strávili Češi v tuzemských kempech téměř 2,9 milionu nocí.

Ceny za noc pro dvě osoby během sezóny ve vybraných státech: Země Cena za noc v Kč Belgie 534 Dánsko 750 Finsko 618 Francie 618 Chorvatsko 881 Itálie 926 Maďarsko 505 Německo 610 Nizozemsko 596 Norsko 652 Polsko 411 Portugalsko 463 Rakousko 749 Řecko 630 Španělsko 859 Švédsko 616 Švýcarsko 930 Zdroj: Camping.info; pro přepočet byl použit kurz 25,60 Kč za euro.

Pokud výletníci míří z tuzemska za hranice, nejčastěji je jejich cílem Chorvatsko. Tam podle informací ČTK loni pobyli 846 tisíc nocí.

"Už nekempují pouze ti, co hledají levnou dovolenou, či klasičtí trampové, nýbrž i ti, kdo chtějí svou dovolenou strávit blíže přírodě, nechtějí se probouzet v hotelových resortech, ale zároveň ten pomyslný hotelový komfort vyhledávají. Je to vidět zejména v Německu, Rakousku, Francii a dalších zemích, které to rychle pochopily, s novými nároky svých návštěvníků aktivně pracují a přizpůsobují se jim," vysvětluje propagátorka kempování a karavaningu.

Podle ní se tak kempy snaží ubytovat co nejvíce hostů, aniž by nijak výrazně snížily jejich komfort. Mimo toho stále vznikají další čtyř a pěti hvězdičkové kempy, které splňují požadavky i náročných kempařů. "Lidé si radši zvolí pobyt v pětihvězdičkovém kempu než tříhvězdičkovém hotelu," dodává Velinská.

Mezi zmíněné požadavky už dávno nepatří jen umývárny a hadice s vodou uprostřed kempu. V cizině podle Velinské bývá běžně k dispozici teplá voda bez časového omezení, čisté toalety, ale i dětská hřiště, zábava pro děti či bazén.