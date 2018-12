Správa železnic vypsala tendry za 13 miliard korun. Modernizace čeká i páteřní tratě

před 30 minutami

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes schválila vypsání šesti soutěží na stavby, jejichž celkové investiční náklady přesáhnou 13 miliard korun. Už za pár měsíců by tak měla začít například modernizace koridorových úseků z pražského Smíchova do Černošic nebo ze Soběslavi do Doubí u Tábora. V tiskové zprávě o tom dnes informoval tiskový mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Ve všech šesti případech jde o stavby s náklady přesahujícími jednu miliardu korun, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. "Potěšitelný je především fakt, že se budou modernizovat také páteřní tratě," dodal. V případě prací na sever od Soběslavi půjde o jeden z posledních úseků třetího koridoru, který dosud neprošel přestavbou. Cílem modernizace za čtyři miliardy korun je zvýšení kapacity trati a navýšení maximální rychlosti na 160 kilometrů v hodině. Modernizace se dočká také zabezpečovací zařízení. Optimalizace trati mezi pražským Smíchovem a středočeskými Černošicemi s předpokládanými náklady 3,6 miliardy korun bude zahrnovat mimo jiné kompletní rekonstrukci železniční stanice Praha-Radotín. Součástí projektu je rovněž návrh mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli. Pro příměstskou dopravu v okolí hlavního města bude důležité také zahájení modernizace trati do Lysé nad Labem. Rekonstrukce by se měl dočkat železniční most přes Labe v Čelákovicích. Trať od mostu směrem do zastávky Čelákovice-Jiřina bude navíc opatřena protihlukovými stěnami. Obrazem: Nejdelší železniční tunel v Česku krátí cestu mezi Prahou a Plzní o 11 minut prohlédnout galerii Vyšší rychlost vlaků by měly přinést práce v úseku mezi Oldřichovem u Duchcova a Bílinou za 1,8 miliardy korun. Stejný cíl sleduje i plánovaná úprava dvoukolejné trati mezi Valašským Meziříčím a Hustopečemi nad Bečvou. "Součástí projektu je rovněž zřízení bezbariérového přístupu k nástupištím a instalace informačního systému," uvádí SŽDC. Správce železniční infrastruktury také plánuje kompletní přestavbu stanice Pačejov na Klatovsku. Cestující se dočkají nových nástupišť a bezbariérového podchodu. Rekonstrukce za více než miliardu korun se dotkne i některých dalších části trati z Horažďovic do Nepomuku.