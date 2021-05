V dubnu zdražil benzin, alkohol a tabák. Ceny jsou nejvyšší od loňského září

Tým Lukáše Bauera po sedmi sezonách v seriálu dálkových běhů na lyžích Ski Classics končí. Medailista z olympijských her a mistrovství světa se rozhodl soustředit na trénování polské mužské reprezentace, kterou vede už dva roky.

"Došel jsem k názoru, že ta kombinace není pro tým prospěšná, byť jsem na začátku věřil, že se podaří skloubit obojí. Nebylo to ale optimální a než přežívat, tak jsem se rozhodl činnost týmu ukončit - i s ohledem na úspěšnou historii. Nezavírá se mi to lehce, ale než lpět na něčem, co sám brzdím, je lepší to pro tuhle chvíli ukončit. Jestli je to konec definitivní, nebo půjde jen o přerušení, ukáže budoucnost," uvedl Bauer v tiskové zprávě.