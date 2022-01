Spořicí účty konečně zajímavě vynášejí. Šampiónů je několik, pozor však na podmínky

Banka Úročení Podmínky

Air Bank 2,5 % Platí u vkladů do 250 tisíc, od 250 tisíc do milionu je sazba 0,1 %, nad milion 0 %. Je nutné pětkrát za měsíc zaplatit kartou platební nálepkou nebo aplikací v mobilu nákup v jakékoliv výši.

Creditas 2,8 % Platí u Spořicího účtu+ pro vklad až do výše 350 tisíc, část vkladu nad tuto hranici je úročena sazbou 1,8 %. Spořicí vklad 1 milion s měsíční výpovědní lhůtou má sazbu 3 procenta pro část vkladu do výše 350 tisíc, nad tuto hranici je úrok 2 %. U termínovaných vkladů je úročení u vkladu na jeden rok 3 % opět do částky 350 tisíc, nad ní je úrok 1 %.

Česká spořitelna 1,5 % Platí pro účty Plus a klienty Erste Premier a Erste Private Banking. Zůstatek nad limit (200 tisíc, 400 tisíc, milion, podle typu účtu) je úročen úrokovou sazbou 0,01 %.

ČSOB od 1 % do 3,5 % U klasického spořicího účtu z bonusem je sazba 1 % u zůstatku do 250 tisíc, nad 250 tisíc do 500 tisíc je 1,1 % a nad tuto částku do milionu je to 1,25 %. Na spořicím účtu Duo Profit je sazba 3,5 % je podmíněna investováním stejné částky do vybraných podílových produktů. U termínovaných vkladů na rok je roční sazba 3 %, vklad na 6 měsíců 2,5 % a na tři měsíce 2 %.

Equa bank 2,5 %

(od 1. 2.) Platí při aktivním využívání účtu, ke kterému je spořicí připojen.

Expobank 3,01 % Na celý zůstatek bez podmínek a omezení. Pro získání musí mít klienti běžný účet NEO.

Fio banka 2,5 %

(od 1. 2.) Platí pro účet Fio konto do 200 tisíc. Nad tuto sumu do milionu se sazba zvýší o 0,1 %.

Hello bank! 3,1 %

(od 1. 2.) Platí pro vklady do 200 tisíc korun. Do února je sazba 1,8 %.

Komerční banka 1 až 4 % Spořicí účet Konto plus do 200 tisíc je úročen 1 % (0,5 % základní sazba + 0,5 bonusová sazba), spořící konto Bonus Invest nabízí úročení 4 %, ovšem polovina vkladu musí být vedena na spořicím účtu a druhá v rámci investic, spořicí účet Junior bude do 100 tisíc korun 2 %.

mBank 1,5 % Platí u spořicího účtu mSpoření a do zůstatku 100 tisíc korun. Částka nad 100 tisíc je úročena navíc 0,01 %. Podmínkou je založení běžného účtu mKonto.

Moneta Money Bank 2,5 % Pro vklady do jednoho milionu, pro část vkladu nad milion je 0,5 %. U termínovaných vkladů na rok platí nově sazba 2,5 %

Raiffeisenbank 2,5 %

(od 1. 2.) Platí od 1. února pro spořicí účet XL do 150 tisíc korun.

Sberbank 2,9 % Platí až do výše tři miliony korun. U termínovaných vkladů se sazba zvyšuje na 3,25 % u roční fixace.

Trinity Bank 3,08 % Platí pro spořicí účet Výhoda+ bez omezení.