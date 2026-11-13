Společnost innogy od ledna zdraží elektřinu i plyn části zákazníků

Energetická společnost innogy od začátku příštího roku zdraží dodávky energií zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 150 korun bez DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh).
Cena plynu vzroste o 334 korun s DPH za MWh. Podle firmy se změny dotknou menší části z celkového počtu 1,7 milionu odběratelů. Drtivá většina z nich má totiž fixované ceny.
Přesné číslo ale firma neuvedla. Vyplývá to z nových ceníků zveřejněných na webu společnosti, innogy to následně potvrdila. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.
Zdražení se bude týkat stávajících i nových zákazníků bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnějších sazeb na 3650 korun za MWh bez DPH.
Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace bude od začátku roku u zákazníků, kteří plynem vaří i topí, 1674 korun za MWh bez DPH.
"Důvodem je dramatický nárůst velkoobchodních cen energií od jara letošního roku v důsledku přetrvávající krize na Blízkém východě. Zemní plyn zdražil více než dvojnásobně, elektřina téměř o 80 procent," uvedla firma.
Obchodní ředitel innogy pro segment domácností Karel Kincl dále připomněl, že zvýšení cen nastává po zlevňování v předešlých třech kalendářních letech.
"Navzdory navýšení je ale cena stále nižší než v roce 2024 a ještě hluboko pod cenami roku 2023. Zákazníci však mohou ušetřit využitím fixovaných produktů, na které je nakupováno odlišným způsobem,“ podotkl Kincl.
Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásil ČEZ.
Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d o 3,5 procenta na 3462 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace u ČEZ bude od začátku roku 1438 korun za MWh bez DPH.
V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská nebo Centropol.
Některé z nich během roku i opakovaně. Ceny fixací některých produktů zvyšovaly i innogy a ČEZ.
Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě a s ním spojených omezení dodávek plynu.
V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo 90 eur, v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň 100 eur. Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem 30 eur za MWh.
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