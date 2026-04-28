Spojené arabské emiráty opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.
Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána. Rozhodnutí emirátů může oslabit jednotu organizace i pozici jejího faktického vůdce Saúdské Arábie v době, kdy americko-izraelská válka proti Íránu způsobila šok na trzích s energetickými surovinami a narušila globální ekonomiku. Spojené arabské emiráty patří v organizaci OPEC ke klíčovým producentům.
"Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC od 1. května představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky - a přichází v momentě, kdy je globální ropný trh mimořádně křehký," sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. "Nejde přitom o zanedbatelného hráče. Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC, s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně," dodal.
Oznámení o odchodu z organizace přichází ve správný čas, kdy nebude mít významný dopad na trh, vzhledem k nynějšímu omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, řekl agentuře Reuters emirátský ministr energetiky Suhajl Mazrúí. Ten zároveň uvedl, že rozhodnutí přichází v době, kdy svět čelí bezprecedentní situaci, neboť strategické zásoby ropných produktů se snižují na znepokojivou úroveň.
Spojené arabské emiráty jsou dlouholetým členem OPEC. Od roku 1967 byl členem emirát Abú Zabí, od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů.
Velrybu uvázlou od března na mělčině na severu Německa se v úterý dobrovolníkům podařilo dostat do nákladního člunu, který by ji měl převézt do Severního moře. Bylo to vidět na záběrech z kamer, které záchrannou akci přenášejí živě. Nyní je třeba počkat na remorkér, který člun s velrybou odtáhne.
Evropský parlament ve Štrasburku schválil nová pravidla, jejichž cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy, zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích.
Německá vláda chce konsolidovat státní rozpočet mimo jiné zvýšením daně z alkoholu a tabákových výrobků a zavedením odvodu ze slazených nápojů. S odvoláním na své zdroje na ministerstvu financí o tom v úterý informovala agentura DPA. První návrh rozpočtu na příští rok chce vláda schválit ve středu, následně ho představí ministr financí Lars Klingbeil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají.
V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 dnes Krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi dohromady devět let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Trest také zahrnuje dva roky vězení, které soud muži uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest byl deset let vězení.