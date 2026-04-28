Přeskočit na obsah
Benative
28. 4. Vlastislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Spojené arabské emiráty opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu

ČTK

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.

Těžba ropy na jižní Moravě
Těžba ropy. Ilustrační foto. Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz
Reklama

Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána. Rozhodnutí emirátů může oslabit jednotu organizace i pozici jejího faktického vůdce Saúdské Arábie v době, kdy americko-izraelská válka proti Íránu způsobila šok na trzích s energetickými surovinami a narušila globální ekonomiku. Spojené arabské emiráty patří v organizaci OPEC ke klíčovým producentům.

"Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC od 1. května představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky - a přichází v momentě, kdy je globální ropný trh mimořádně křehký," sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. "Nejde přitom o zanedbatelného hráče. Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC, s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně," dodal.

Oznámení o odchodu z organizace přichází ve správný čas, kdy nebude mít významný dopad na trh, vzhledem k nynějšímu omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, řekl agentuře Reuters emirátský ministr energetiky Suhajl Mazrúí. Ten zároveň uvedl, že rozhodnutí přichází v době, kdy svět čelí bezprecedentní situaci, neboť strategické zásoby ropných produktů se snižují na znepokojivou úroveň.

Spojené arabské emiráty jsou dlouholetým členem OPEC. Od roku 1967 byl členem emirát Abú Zabí, od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Humpback whale lies on a sandbank off the Baltic island of Poel

„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho

Velrybu uvázlou od března na mělčině na severu Německa se v úterý dobrovolníkům podařilo dostat do nákladního člunu, který by ji měl převézt do Severního moře. Bylo to vidět na záběrech z kamer, které záchrannou akci přenášejí živě. Nyní je třeba počkat na remorkér, který člun s velrybou odtáhne.

Coca-cola, neodnímatelná víčka

Německá vláda chce zavést odvod ze slazených nápojů

Německá vláda chce konsolidovat státní rozpočet mimo jiné zvýšením daně z alkoholu a tabákových výrobků a zavedením odvodu ze slazených nápojů. S odvoláním na své zdroje na ministerstvu financí o tom v úterý informovala agentura DPA. První návrh rozpočtu na příští rok chce vláda schválit ve středu, následně ho představí ministr financí Lars Klingbeil.

Reklama
Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Obviněný / Odsouzený / Pouta

Za pokus o zapálení brněnské synagogy dostal mladík devět let vězení

V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 dnes Krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi dohromady devět let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Trest také zahrnuje dva roky vězení, které soud muži uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest byl deset let vězení.

Reklama
Reklama
Reklama