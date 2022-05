Před čím byste chtěl "vinné laiky" varovat, co jsou nejčastější trapasy, kterých se při ochutnávání vín dopouštějí?

Myslím, že asi největší trapas jsem zažil, když do vinařství přijel jakýsi pán na kole a hned první, co se zeptal, bylo: "Co máte sladšího než Pálava?" To je myslím největší faux pas, jaké může být. Takže, zeptejte se na to, co vinař dělá, jak to dělá, kde to dělá a co je jeho specialita. Tím, myslím, navážete docela dobrý kontakt mezi sebou a jím.