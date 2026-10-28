Špatná zpráva pro manažery. AI by už dnes uměla rozhodovat lépe než polovina generálních ředitelů

Firmy sice zavádějí umělou inteligenci, ale dál fungují podle 30 let starých procesů. Manažeři, jejichž práce spočívá hlavně ve vyplňování tabulek a hlídání ukazatelů, mohou brzy ztratit džob. „Dobrou firmu poznáte podle toho, že majitel odjede na měsíc a nic se nestane,“ říká Petr Schaffartzik, spolumajitel technologické skupiny K2, která vyvíjí podnikové informační systémy.
Díky zkušenostem ze stovek podniků Schaffartzik dobře vidí slabiny českého byznysu. V rozhovoru také varuje před přílišnou posedlostí čísly, slepou důvěrou v data i novou generací samozvaných expertů na AI. Vysvětluje, co brání podnikatelům předat řízení nástupcům a proč K2 navzdory zájmu investorů odmítá prodej.
Dokáže umělá inteligence řídit firmu lépe než její šéf?
Myslím, že už dnes by AI dokázala o firmě rozhodovat lépe než polovina generálních ředitelů. Mnozí z nich jsou najatí manažeři, kteří si vystačí s jedním excelovým souborem o stovce listů, s nímž se kdysi naučili pracovat. Ve firmě zůstanou do dalšího kariérního kroku, ale jejich schopnost ji řídit je velmi omezená.
Co AI velmi pravděpodobně nezvládne, je udržovat vztahy s lidmi. A pokud chceme vymyslet něco skutečně nového, člověk zůstává do značné míry nezbytný.
Osobně AI vnímám jako nástroj, který mi otevírá obzory, k nimž bych se kvůli nedostatku času sám nedostal. Kdo pak dokáže tyto poznatky propojit a využít, může se posouvat mnohem rychleji než dřív.
Nakolik už firmy zapojují AI do řízení?
Velmi málo. V práci ji používá téměř každý, ale zapojit ji do řízení firmy je něco jiného. Majitelé o ní především všude slyší. Vědí, že IT firmy s její pomocí píšou kód, sami však často netuší, jak ji využít. Objevuje se zkratkovité myšlení.
Je to podobné, jako když si někdo před lety vyřešil transformaci průmyslu nákupem jednoho robota a řekl si: „Jdu s dobou, digitalizuji, mám splněno.“ S AI to může dopadnout stejně. Firma ji někde nasadí, ale nepřehodnotí proces, který používá 30 let.
Přitom by měla přemýšlet, jak ho s využitím AI nově navrhnout, ne do něj technologii jen přidat. Pokud proces dál potřebuje člověka na začátku i na konci, zůstává na lidech závislý, i když jim AI ušetří třeba třicet procent pracovní doby. Firmy, které tuto změnu zvládnou, mají naopak příležitost skokově zvýšit produktivitu a efektivitu.
Které činnosti může AI od manažera převzít?
Reporting, analýzu dat, zpracování informací, tvorbu souhrnů, přepisy schůzek nebo přípravu na jednání. Pokud mám data, třeba i nestrukturovaná, s AI je zpracuji mnohem rychleji. Manažer tak získá prostor pro kreativitu a vztahy uvnitř firmy i navenek, například s klíčovými zákazníky.
AI ho také může upozornit, že příliš dlouho analyzuje ukazatel týkající se jen malé části výnosů, zatímco mu uniká něco podstatnějšího. Považuji za nevyhnutelné, že ve firmách v příštích měsících či letech nastoupí AI agenti.
Otázkou je, co jim dovolíme a kde bude nutný konečný souhlas manažera.
Kde byste tuto hranici vedl například při přípravě obchodní nabídky?
AI může ze systému znát ceny, smlouvy i dodací lhůty a připravit celou nabídku. Podle důležitosti zákazníka a velikosti zakázky se pak rozhodnu, zda ji nechám odeslat automaticky, nebo ji manažer nejprve posoudí a podepíše.
Zatím bych výstupy spíše kontroloval. Záleží na významu rozhodnutí i na kvalitě firemních dat. AI můžete jasně určit, z jakých dat má vycházet, musíte ale mít jistotu, že jsou relevantní.
Platí to pro data v podnikovém informačním systému, tedy ERP, i pro nestrukturované informace. Sám si ověřuji i to, co mi AI říká při běžných konzultacích. Míra halucinací a omylů je stále obrovská.
Petr Schaffartzik
Předseda představenstva skupiny K2 a jeden z jejích spolumajitelů. V K2 působí od roku 1995, kdy začínal jako softwarový vývojář.
Během své více než 30leté kariéry prošel řadou odborných i manažerských pozic.
K2 pod jeho vedením postupně vyrostla v ostravskou IT skupinu s více než 300 zaměstnanci a působností v oblasti podnikového softwaru.
Jak poznat odborníka, který firmě s nasazením AI skutečně pomůže?
Je to těžké. Stejně jako byl před pár lety trh plný solárníků, je dnes plný expertů na AI, kteří si včera něco vyzkoušeli a dnes firmám slibují, že je zachrání. „Tohle všechno vyřeší AI“ se stalo zaklínadlem.
Odborníci se budou muset specializovat na konkrétní oblasti. Pro plánování výroby potřebuji někoho, kdo výrobě rozumí a dokáže posoudit výsledek. Nestačí zadat požadavek do AI, předat mi výstup a zeptat se: „Je to ono?“
V čem tedy AI promění váš byznys a samotné podnikové systémy?
Stane se jejich nedílnou součástí. Bez funkcí AI se z ERP stane úložiště dat. Vidím přitom dvě cesty: buď pracujete přímo s modelem a řešíte například predikce, nebo si pomocí AI vytvoříte kód, který projde testy, a začleníte ho do firemního prostředí. U opakované činnosti nepotřebujete, aby vám AI každé ráno vymýšlela něco nového.
Zároveň nás čeká vlna, kdy si firmy do svého fungování zanesou obrovský zmatek. Dosud je omezovala cena a kapacita dodavatelů.
Teď lze aplikace vytvářet rychle a levně a každý si může nechat něco naprogramovat. Ráno mě něco napadne, nechám si vytvořit report a upravím systém. Zítra ho upravím znovu. Pak odejdu, přijde jiný manažer a chce další věci. Systém bude bobtnat, až v něm bude nutné znovu udělat pořádek.
Pokud AI převezme analýzy a reporting, v čem bude spočívat hodnota manažera?
Slovo manažer si spojuji s vedením lidí. Dnes se tak ale označují různé pozice bez ohledu na to, zda dotyčný někoho vede. Vedoucí má rozhodovat, rozvíjet tým, pečovat o firemní kulturu a vztahy nebo nabírat nové lidi.
V mnoha firmách však manažeři hlavně připravují reporty a vyplňují tabulky. Přenášejí krabice z jedné části firmy do druhé, aniž by vytvářeli přidanou hodnotu.
Přichází doba, kdy si firmy nebudou moci dovolit takové lidi zaměstnávat. Tyto agendy by měla převzít umělá inteligence. Zatímco před pár lety se automatizace soustředila hlavně na manuální profese, nyní jde především o administrativní a podpůrné činnosti.
Jak přínos manažera posuzujete ve vaší firmě?
Víme, co od něj očekáváme, a sledujeme, zda to plní. Zajímá nás, jak funguje jeho tým a zda ho skutečně vede. Každý náš manažer se zároveň podílí na odborné práci: vedoucí obchodního týmu prodává, vedoucí vývojářů se zapojuje do vývoje.
Ukazatele většinou nastavujeme pro celý tým. Je na manažerovi, jak práci rozdělí, ale hlídáme, aby ji pouze neposílal dál. Úlohou nás vlastníků je vědět, co se ve firmě děje. Pokud bychom ji řídili jen podle přehledu čísel, dívali bychom se do zpětného zrcátka.
Kdy se ukazatele stávají překážkou dobrého řízení?
Když jich nastavíte tolik nebo jsou tak složité, že se jediným cílem manažera stane splnit KPI, tedy klíčové ukazatele výkonnosti. Neřeší budoucnost firmy ani přínos své práce. Splní ukazatel, dostane prémii nebo kariérně postoupí.
Tím se promarňuje potenciál lidí. Místo smyslu práce se řeší plnění ukazatelů, protože je to nejjednodušší.
Někteří šéfové se řídí především daty, jiní spoléhají na intuici. Jakou roli má intuice v době dat?
Pořád si myslím, že intuice a zkušenost nás odlišují od strojů a mohou nám dávat náskok. Měli bychom je ale opírat o systém a ověřovat v datech.
Potkávám lidi, kteří mají intuici a zkušenost, ale data je nezajímají. A jiné, kteří nevědí, kam jít, budují systém a zakládají si na ukazatelích, ale nakonec jen kopírují někoho druhého. Jejich možnosti pak určuje to, jak dobře dokážou napodobit své předchůdce.
Co může podnikový systém odhalit ve firmě, které unikají peníze?
Výhodou mé práce je, že jsem navštívil možná už stovky firem. Díky ERP často vidíme jejich fungování od začátku do konce: od docházky přes výrobu a logistiku až po finance, účetnictví a práci manažerů i majitelů.
Pokud nemluvíme o prognózách, většinou se díváme na něco, co už nastalo. Můžete mít produkt, o který trh nemá dostatečný zájem a jehož ziskovost je příliš nízká na to, aby uživila provoz firmy. Náklady umíte rozpočítat na jednotlivé jednotky a problém uvidíte.
Větší otázkou je, zda firma ví, co s tím dělat. V české ekonomice je obrovské množství firem bez vlastního produktu. Jsou součástí dodavatelského řetězce a o své budoucnosti do značné míry nerozhodují.
Záleží na tom, co se stane u jejich odběratelů, a mají omezený manévrovací prostor. I v softwarovém byznysu je zásadní rozdíl, zda máte vlastní produkt. S ním můžete škálovat.
Jsou i další věci, které prozradí špatně řízenou firmu?
Je to třeba neschopnost majitelů delegovat. Úspěšná firma nemůže stát na jednom geniálním mozku, který všechno ví a o všem rozhoduje. Potřebuje mít systém fungování. A teď nemluvím o ERP, ale o tom, jak je firma organizovaná.
Dobrou firmu poznáte podle toho, že majitel odjede na měsíc a nic se nestane. Nemusíte mu druhý den volat, aby o něčem rozhodl. Delegování ovšem znamená přijmout riziko, že lidé s předanými pravomocemi udělají něco hůř než majitel.
Zkušenost je od slova zkusit. Můžete o tom číst v knihách, ale dokud si něčím neprojdete, zkušenost nezískáte.
Souvisí to i s předáváním firem další generaci?
Nepřipravenost na nástupnictví považuji za jeden z velkých problémů českých firem. Vidím spoustu podniků, které nevědí, co bude po odchodu zakladatelů. Nemají plán B. Jejich jedinou představou může být, že firmu jednou zavřou nebo prodají. Nevím, nakolik je to dobou.
Tradice vlastnictví firem tu byla přerušena a upřednostnili jsme osobní svobodu před odpovědností a vztahem k rodinnému vlastnictví. Potomci často nemají zájem do firmy nastoupit. A pokud se pro to nakonec rozhodnou, ale nejsou s ní srostlí a nedokážou si v ní představit každodenní život, nebude to fungovat.
Jak nástupnictví řešíte vy?
Nikdy jsme nebyli typická rodinná firma. Potomky v ní nemáme a pravděpodobně ani mít nebudeme, protože se věnují jiným oborům než IT. Na řízení proto systematicky připravujeme manažery, kteří jsou u nás dlouho a postupně přebírají odpovědnost.
Jak se nám to povede, je otázka. Tato cesta je nám dnes bližší než představa, že firmu jednou prodáme.
Podle čeho poznáte, že někdo může převzít vedení?
Tyto lidi známe dlouhé roky a postupně získávají pozice s větší odpovědností. Musíte u nich vidět podnikatelské myšlení: schopnost riskovat a zároveň nést následky vlastních chyb.
Firmu máme rozdělenou do týmů, které nikdy nemají víc než deset lidí. Lidé začínají jako jejich vedoucí a ti nejlepší postupují výš. Někteří jsou ochotni tento krok udělat i se všemi nepříjemnostmi, které přinese. Jiní se zastaví a dál nechtějí.
Letos jste koupili olomouckou firmu Vision software. Povede AI k další konsolidaci trhu?
Když nerostete, ztrácíte. Trh se bude muset konsolidovat. Náklady na smysluplný vývoj s využitím AI neklesají, jen se přesouvají jinam nebo se vývoj urychluje.
Nemůžete zůstat stát. Řada firem toto tempo neudrží a akvizičních příležitostí bude ještě mnoho.
A kdyby přišla nabídka opačným směrem, tedy aby někdo koupil vás?
Zájemci se ozývají neustále. V tuto chvíli ale prodávat nechceme.
Vstup investičního fondu znamená zásadní posun ke korporátnímu řízení. Z podstaty věci ho zajímají jen čísla, protože za ně sám odpovídá. Zatím si to neumím představit.
Vás jako spolumajitele čísla zajímat nemusí?
Neříkám, že nás nezajímají. Po těch letech už ale samotná čísla nestačí. Musím vědět, že moje práce dává smysl. Že firmám něco přináší a že od nich dostáváme zpětnou vazbu, podle níž to neděláme úplně špatně.
A že vytváříme podmínky, do kterých chtějí přicházet lidé, kteří něco umějí a které práce baví. Aby si vybrali nás, i když dostanou lepší nabídku od firmy, kde by jen přenášeli krabice.
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