Španělsko v HDP na obyvatele předběhlo Itálii. Brzy ji může dohnat i Česko

Do roku 2023 podle Financial Times Itálii překonají i některé země bývalého sovětského bloku, včetně České republiky a Slovenska.

Řím - Španělé jsou podle nejnovějších údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF) bohatší než Italové. Hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu loni ve Španělsku překonal srovnatelný údaj za Itálii.

To je povzbudivé z hlediska ekonomického oživení Španělska, pro Itálii je to ale znepokojivá zpráva. Navíc situace Itálie by se podle údajů MMF, které srovnávají země podle takzvané parity kupní síly, neměla zlepšit ani v nejbližších letech a do roku 2023 Itálii překonají i některé země bývalého sovětského bloku, včetně České republiky a Slovenska. Napsal to list Financial Times (FT).

MMF odhaduje, že Španělsko se v příštích pěti letech stane o sedm procent bohatší než Itálie. Ještě před deseti lety byla naopak Itálie o deset procent bohatší. Čísla a prognózy ukazují kontrast obou zemí, které v posledním desetiletí vážně zasáhla ekonomická krize v eurozóně. Zatímco Španělsko je teď jednou z nejrychleji rostoucích zemí mezi předními ekonomikami EU, Itálie zaostává.

"Je to už od 16. století, kdy se Itálie a Španělsko navzájem předhánějí - teď na nás ale něco mají," uvedl profesor Univerzity Bocconi v Miláně Carlo Alberto Carnevale Maffe. "Španělsko je na silnější a přesvědčivější růstové trajektorii než Itálie nejméně od roku 2011."

Stagnace Itálie je jednou z hlavních příčin politického rozdělení země a voliči ztrácejí důvěru v tradiční strany a jejich schopnost vytvářet pracovní místa a obnovit růst. Velkými vítězi posledních voleb v Itálii, které skončily patem, se tak staly protestní strany a strany vystupující proti současnému řízení.

Španělsko za to, že předstihlo Itálii, ale vděčí spíše problémům Itálie než svému ekonomickému pokroku, který nabral na rychlosti teprve nedávno. Španělsko sice od roku 2015 roste rychleji než Francie, Německo a Británie, jeho ekonomika je ale jen o dvě procenta větší než na začátku roku 2008.

To znamená slabší oživení než ve většině dalších předních zemí EU, vyjma Itálie. Carnevale Maffe ale také upozornil, že Španělsko má některé důležité strukturální výhody, například mladší populaci, a daří se mu také efektivněji uskutečňovat veřejné investice, zvláště v oblasti infrastruktury. Proti Itálii je také otevřenější inovacím a zahraničním investicím.

Itálie má nyní téměř o 15 milionů obyvatel více než Španělsko. Ještě na konci 90. let byla ekonomika Itálie dvakrát větší než ekonomika Španělska, teď je ale jen o 50 procent větší a rozdíl by se měl v příštích pěti letech dál snižovat.

Italská ekonomika je v současnosti o něco málo větší než v roce 2000, zatímco další přední evropské ekonomiky expandovaly nejméně o 25 procent. HDP Španělska je o 35 procent vyšší než v roce 2000.

Údaje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) také ukazují, že Itálie je jednou z několika málo zemí, které se ještě nedostaly na úroveň před krizí. K dlouhodobě slabému výkonu přispívají rychle stárnoucí populace, zaostávající produktivita, těžkopádná byrokracie a vysoký státní dluh.

Ještě v roce 1997 byla Itálie podle HDP na hlavu 18. nejbohatší zemí světa. Po deseti letech se propadla o deset příček a do roku 2017 o dalších pět. MMF očekává, že do roku 2023 bude Itálie až 37. nejbohatší zemí.