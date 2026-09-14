Španělská stavební skupina OHLA zvažuje prodej své dceřiné firmy v Česku

Španělská stavební skupina OHLA zvažuje prodej své dceřiné společnosti v České republice. Udělala si už průzkum trhu a zjistila, že o brněnskou firmu OHLA ŽS má zájem více subjektů, uvedla v pondělním sdělení. Reakci brněnského podniku se zjišťuje.
Španělská skupina tak reagovala na předchozí informace tisku, že chce brněnskou společnost odprodat. Uvedla, že za účelem prodeje v prvním čtvrtletí letošního roku zahájila průzkum trhu ve spolupráci s externími poradci. OHLA "také potvrzuje, že obdržela několik projevů zájmu o toto aktivum", tedy o českou OHLA ŽS.
Skupina uvádí, že cílem odprodeje je zlepšit si finanční situaci. Podle španělských médií chce OHLA snížit své zadlužení a současně si vytvořit finanční polštář kvůli možným ztrátám v důsledku soudních sporů v Kataru a ve Spojených státech.
OHLA ŽS je součástí španělské skupiny od roku 2003. Brněnský podnik loni zvýšil tržby o 14 procent na 12,2 miliardy korun. Zisk po zdanění se zvýšil o 29 procent na 454 milionů korun. Na konci loňského roku firma zaměstnávala na 1500 lidí. V České republice patří k významným hráčům ve výstavbě dopravní infrastruktury.
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