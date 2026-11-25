Americká Federální komise pro komunikace (FCC) povolila společnosti SpaceX Elona Muska vypustit na oběžnou dráhu až jeden milion satelitů, které budou sloužit jako datová centra pro zpracování velkého množství dat.
Oznámila to FCC v dnešní tiskové zprávě. Projekt má pomoci uspokojit rychle rostoucí poptávku po výpočetním výkonu potřebném mimo jiné pro umělou inteligenci (AI).
SpaceX požádal o povolení rozmístit na oběžné dráze až jeden milion výpočetních modulů letos.
FCC nyní projekt nazvaný Starmind schválila s tím, že umožní rozvoj nových technologií a posílí vedoucí postavení Spojených států v kosmonautice a AI a učiní ze SpaceX průkopníka v nových technologiích.
Podle podmínek licence musí SpaceX zahájit rozmísťování družic nejpozději v listopadu 2033. Do listopadu 2035 jich musí vypustit desetinu povoleného počtu, tedy 100 tisíc, a do listopadu 2038 polovinu, tedy 500 tisíc.
Datová centra jsou základní infrastrukturou pro fungování AI a jejich provoz vyžaduje obrovské množství energie. SpaceX tvrdí, že jeho družice budou moci přímo využívat téměř nepřetržitou energii ze Slunce, což sníží náklady na provoz i údržbu.
Oproti pozemním datovým centrům by podle firmy měly mít také menší dopad na životní prostředí.
Není zatím jasné, zda SpaceX skutečně plánuje vypustit celý milion satelitů. Na oběžné dráze Země se nyní nachází zhruba 17 tisíc družic a provozovatelé satelitních systémů někdy žádají o povolení většího počtu, než kolik jich nakonec hodlají rozmístit.
Získávají tím větší volnost při plánování a vývoji systému. SpaceX například před zahájením budování své sítě Starlink požádal o povolení pro 42 tisíc družic, v současnosti jich má na oběžné dráze něco přes 11 tisíc.
Plán na vybudování vesmírných datových center přitom do značné míry počítá s tím, že se firmě podaří výrazně snížit náklady na vynášení družic pomocí její vyvíjené opakovaně použitelné rakety nové generace Starship.
Plán SpaceX kritizovala mimo jiné konkurenční firma Leo, satelitní divize Amazonu. Podle kritiků je nepravděpodobné, že firma skutečně vypustí celý milion družic, a jejich rozmístění by mohlo trvat i několik staletí.
Předseda FCC Brendan Carr tuto kritiku už v březnu odmítl. Amazonu tehdy vzkázal, že by se měl spíše soustředit na vlastní problémy s vypouštěním družic a budováním satelitní sítě než na aktivity SpaceX, která podle něj družice vypouští rychlým tempem, připomněla agentura Reuters.
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