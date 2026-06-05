SpaceX v nejbližší době v indexu S&P 500 nebude, pravidla se kvůli ní nemění

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska v nejbližší době nebude zařazena do širšího akciového indexu S&P 500. Společnost S&P Global, konkrétně její součást S&P Dow Jones Indices, ve čtvrtek odmítla změnit pravidla pro zařazování nových titulů do indexu. Primární veřejná nabídka akcií (IPO) firmy SpaceX je plánovaná na příští čtvrtek.
Jednou z podmínek pro zařazení do S&P 500 je, aby byla daná společnost zisková. Zisk musí vykázat v posledním čtvrtletí a také v úhrnu posledních čtyř čtvrtletí. SpaceX ale v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařil s čistou ztrátou 4,28 miliardy dolarů (89 miliard korun). Za celý loňský rok pak firma vykázala ztrátu 4,94 miliardy dolarů.
Podle odmítnutého návrhu měly z pravidel týkajících se finanční životaschopnosti dostat výjimku společnosti s tržním ohodnocením přesahujícím 200 miliard dolarů, takzvané megacaps. Při úpisu akcií příští týden SpaceX usiluje o tržní kapitalizaci kolem 1,77 bilionu dolarů (36,9 bilionu korun).
Přístup S&P je v kontrastu s postupem společnosti Nasdaq, která již učinila kroky k urychlenému zařazení SpaceX do indexu Nasdaq 100. Podle televize CNBC to vyvolává obavy, že noví drobní investoři by se mohli stát zdrojem likvidity pro stávající akcionáře SpaceX, kteří se rozhodnou své podíly prodat.
Burzovně obchodované fondy (ETF) kopírující index S&P 500 patří k populárním formám takzvaného pasivního investování. Řada Američanů touto formou zhodnocuje peníze, které si střádá na důchod.
Podnik miliardáře Muska se zaměřuje na vývoj nosných raket k cestám do vesmíru, služby satelitního internetu a na rozvoj umělé inteligence (AI). Investorům příští čtvrtek nabídne téměř 555,6 milionu akcií v ceně 135 USD za kus. S akciemi se podle současných plánů začne obchodovat na trhu Nasdaq hned další den, tedy v pátek 12. června.
Pokud se podaří firmě SpaceX dosáhnout ocenění, které plánuje Musk, tržní hodnota podniku se proti stavu před půl rokem zhruba zdvojnásobí, napsal server listu The Wall Street Journal (WSJ). Svou tržní hodnotou by SpaceX předstihl technologickou společnost Meta Platforms, investiční firmu Berkshire Hathaway i Muskův podnik na výrobu elektromobilů Tesla, který měl ve středu na burze hodnotu přibližně 1,3 bilionu dolarů.
Musk je nejbohatším člověkem na světě, podle aktuálního žebříčku agentury Bloomberg se odhadovaná hodnota jeho majetku pohybuje kolem 723 miliard dolarů (15 bilionů korun). Pokud by se akcie prodaly za předem stanovenou cenu, přiblížil by se statusu prvního dolarového bilionáře na světě.
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