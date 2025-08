Soutěž na provoz rychlíků na severovýchodě Čech má vítěze: RegioJet

Ministerstvo dopravy vyhlásilo společnost RegioJet vítězem tendru na provoz motorových vlaků na pěti rychlíkových linkách na severovýchodě Čech. Ze čtyř uchazečů firma nabídla v otevřené soutěži nejnižší cenu.

Uvedl to web Zdopravy.cz s odkazem na oznámení, které dnes resort poslal uchazečům o zakázku s předpokládanou hodnotou 19,925 miliardy korun.

Proti výběru je možné podat námitky. Pokud bude smlouva podepsaná do září, vyjedou vlaky RegioJetu na vybrané linky od prosince 2029.

Které linky to mají být

Tendr zahrnuje rychlíkové linky R14A mezi Pardubicemi a Liberecem, R14B mezi Libercem a Ústím nad Labem, linku R21 spojující Prahu a Tanvald, R22 mezi Kolínem a Rumburk a linku R24 Praha - Rumburk. S výjimkou dosud neprovozované linky mezi Prahou a Rumburkem na nich v současnosti jezdí vlaky společnosti Arriva.

RegioJet má jako vítěz získat smlouvu na 4,5 milionu kilometrů ročně. Požaduje za to denní kompenzaci 1,997 milionu korun, což odpovídá zhruba 170 korunám za kilometr, uvádí Zdopravy.cz, podle kterého je to zhruba o deset až 20 procent více, než za kolik nyní jezdí na těchto linkách se staršími vlaky jezdí společnost Arriva.

Podmínka: nové vlaky

Podle smlouvy musí vítěz aktuálního tendru vyjet s novými vlaky. Podle zadávací dokumentace k soutěži měli dopravci nabídnout vozidla schopná jezdit na elektrifikovaných tratích rychlostí až 160 kilometrů v hodině a 120kilometrovou rychlostí na tratích, kde pojedou na baterie nebo na dieselový pohon. Ministerstvo termín pro podání nabídek několikrát prodloužilo, původní byl do poloviny dubna.

Kromě RegioJetu přišly se do soutěže přihlásili ještě soukromí dopravci Arriva a Leo Express a rovněž České dráhy, které podle serveru skončily druhé. Ministerstvo nyní bude nabídky zkoumat, vyhlásit vítěze by mělo v řádu týdnů. Proti výběru lze podávat námitky.

Koncem letošního června podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu se společností Arriva, podle které bude firma od prosince 2028 zajišťovat dopravu na dvou linkách z Prahy na západ Čech. Nyní na těchto linkách jezdí České dráhy. Smlouva je na 15 let, Arriva by tedy měla provoz zajišťovat až do prosince 2043. Ministerstvo za to zaplatí 3,036 miliardy korun.

Otazník na moravských tratích

Zatím neuzavřená je soutěž na na provozovatele vlaků na třech moravských tratích. Vítěz tendru by na nich měl spoje provozovat šest let. Výběrové řízení se týká linek R8 z Brna přes Ostravu do Bohumína a R12 z Brna přes Olomouc do Jeseníku a Šumperka. Třetí trasa, o kterou budou dopravci soutěžit, je linka R13 z Brna přes Břeclav do Olomouce. Linku R8 v současnosti provozuje společnost RegioJet, na zbývajících dvou linkách jezdí České dráhy.