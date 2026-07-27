Soudní stopka pro největší italskou ocelárnu. Musí odstranit azbest z vysokých pecí

Odvolací soud v Miláně v pondělí nařídil největší italské ocelárně kvůli znečišťování azbestem a jemným polétavým prachem vypnout vysoké pece. Ocelárně Acciaierie d’Italia (ADI) nařizuje, aby tak učinila do 90 dnů od doručení rozsudku. Pokud chce firma provoz obnovit, musí podle soudu odstranit zbývající azbest z vysokých pecí a snížit množství vypuštěných jemných polétavých prachů.
Soud tak přijal požadavky formulované v odvolání, které podala skupina obyvatel Taranta. V rozsudku mimo jiné soudci poukázali na to, že v okolí ocelárny zdravotnické úřady zaznamenávají vetší počet úmrtí na nemoci, které mohou souviset s azbestem či jemným polétavým prachem, než v jiných oblastech. Soud naopak odmítl požadavek občanů, aby nařídil snížení emisí skleníkových plynů o 50 procent.
Soud rovněž poukázal na to, že vysoké pece nebyly desítky let výrazně modernizovány, což přispělo k současnému stavu. Soud proto odmítl požadavek firmy na prodloužení lhůt pro odstraněné azbestu. Dosavadní opatření firmy považuje soud za nedostatečná a neefektivní pro dosažení sníženého znečištění.
Ocelárna v Tarantu, která patřila k největším v Evropě a je stále největším takovým závodem v Itálii, se už mnoho let nachází v komplikované legislativní, provozní a ekonomické situaci. Firma je v nucené správě a vláda pro ni už několik let hledá strategického investora, protože z firmy odešla skupina ArcelorMittal. Ta, aby získala v italské firmě podíl, musela odprodat některé své závody včetně toho v Ostravě.
Závod v Tarantu čelí už mnoho let soudním sporům ohledně toho, že nedodržuje ekologické limity. Poprvé justice nařídila zastavit vysoké pece v roce 2012, aby zabránila nadměrnému znečištění. Vlády se pak několikrát snažily situaci sanovat a slibovaly například ochranu před trestním stíháním vysokým manažerům firmy.
Právě znečištění a jeho dopady na lidské zdraví kritizuje část obyvatel Taranta. Další obyvatelé se obávají ekonomických dopadů omezení či zastavení výroby v závodě, který patří k nejdůležitějším zaměstnavatelům v regionu.
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