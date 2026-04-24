Soud ukončil záchranu Barrandova, televize zůstává v insolvenci

Městský soud v Praze rozhodl tento týden o prohlášení konkurzu společnosti Barrandov Televizní studio (BTS), která provozuje tři celoplošné TV kanály. Důvodem je neúspěšná reorganizace společnosti, uvedl soud v odůvodnění.
Společnost Barrandov Televizní studio měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací. Vlastníkem televize je Jan Čermák, který ji získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa.
Při reorganizaci se podle soudu podařilo stabilizovat provoz, zejména výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost. Na podzim roku 2025 se společnost dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady. Další vývoj však zásadně ovlivnily externí faktory představované zejména propadem reklamního trhu, umocněný geopolitickou situací a růstem cen energií.
„Podnikání v oblasti médií a mediálním prostoru je založeno na goodwillu, který je u dlužníka narušen, což vede ke snížení příjmů dlužníka z reklamy a obecně mu komplikuje existenci na mediální trhu,“ uvedl soud.
Uvedené faktory vedly podle soudu k tomu, že při zachování sledovanosti televizních kanálů provozovaných dlužníkem poklesly příjmy z reklamy. „Insolvenční řízení na majetek dlužníka nebylo v důsledku vnějších faktorů možné pravomocně ukončit. Uvedené faktory dovedly dlužníka k závěru, že další pokračování v sanačním způsobu řešení jeho úpadku, postrádá ekonomický smysl,“ dodal soud.
Z původního Soukupova impéria zanikne pouze Barrandov Televizní studio. Vydavatelství Empresa Media, které vydává například Týden, Sedmičku nebo Instinkt, se ukázalo jako životaschopné a zůstane v provozu i nadále.
Dohromady měly tři programy televize Barrandov, tedy TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino, v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.
Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by mohl být zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu, ke kterému drží S-24 licenci. O termínu ukončení zbývajících dvou programů zatím televize neinformovala.
