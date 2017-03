Soud poslal do úpadku Vítkovice Revmont, návrh na insolvenci na sebe podala sama společnost

před 1 hodinou

Krajský soud v Ostravě ve středu poslal do úpadku další firmu ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group podnikatele Jana Světlíka, a to Vítkovice Revmont. Vyplývá to z dat v insolvenčním rejstříku na serveru justice.cz. Návrh na insolvenci na sebe podala sama společnost. Tento krok zdůvodnila rozhodnutím Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, podle kterého má uhradit za své dodavatele zhruba 37,9 milionu korun jako doplatek na dani z přidané hodnoty. Vítkovice Revmont nejsou výrobní firmou, fungují jako obchodní a projektová společnost a mají pouze pět zaměstnanců. Insolvenčním správcem soud ustanovil Davida Vandrovce. Věřitelé mají dva měsíce na přihlášení svých pohledávek.

autor: ČTK