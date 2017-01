Soud nařídil VW koupit od zákazníka za plnou cenu škodovku s podvodným softwarem

před 12 minutami

Berlín/Hildesheim – Zemský soud v německém Hildesheimu v úterý nařídil německé automobilce Volkswagen, aby od jednoho německého zákazníka za plnou cenu odkoupila naftový vůz vybavený softwarem pro manipulaci s testy emisí. Informují o tom německá média. Zákazník za automobil Škoda Yeti v roce 2013 zaplatil 26 499 eur (716 000 Kč). Rozhodnutí soudu ale zatím není pravomocné, Volkswagen se proti němu hodlá odvolat.

Pokud by byl verdikt potvrzen, mohlo by to pro automobilku znamenat nákladný precedent, upozorňuje agentura AP.

Mluvčí Volkswagenu Nicolai Laude dnes uvedl, že počítá se zrušením tohoto verdiktu. Upozornil, že jiné soudy v předchozích případech dospěly k opačným závěrům než soud v Hildesheimu.

Volkswagen předloni v září přiznal, že po celém světě do asi 11 milionů naftových aut instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto. V Evropské unii musí Volkswagen v důsledku této kauzy svolat k úpravě kolem 8,5 milionu aut, z toho zhruba 2,5 milionu v Německu.

Volkswagen nicméně odmítá výzvy, aby evropské zákazníky za skandál odškodnil podobným způsobem jako zákazníky ve Spojených státech. Ti se mohou rozhodnout, zda budou požadovat úpravu auta, nebo aby Volkswagen jejich auto odkoupil. Dohoda o urovnání skandálu v USA také předpokládá, že majitelé obdrží odškodné až 10 000 dolarů (253 000 Kč).

