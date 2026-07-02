Soud EU potvrdil Googlu rekordní pokutu 4,1 miliardy eur za zneužívání Androidu

Soudní dvůr EU potvrdil ve čtvrtek rekordní pokutu 4,125 miliardy eur (sto miliard korun) americké technologické firmě Google ze skupiny Alphabet. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise (EK) za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb.
Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o pět procent, a to kvůli neshodě v jednom z bodů. I po snížení jde ale o nejvyšší pokutu, jakou kdy EK kterékoli firmě dosud vyměřila.
Google podle soudu uložil výrobcům mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatelům mobilních sítí nezákonná omezení s cílem upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Firma prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace vyžadovala upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome.
„Soudní dvůr zamítl odvolání podané společnostmi Google a Alphabet proti uvedenému rozsudku Tribunálu, čímž potvrdil pokutu, která jim byla uložena a kterou Tribunál upravil, za jejich protisoutěžní praktiky související s operačním systémem Android,“ uvedl Soudní dvůr EU. Dodal, že se ztotožnil s postupem a s argumentací soudu nižší instance, tedy Tribunálu.
Google dostal od Evropské komise už více pokut. Loni v září mu EK vyměřila pokutu 2,95 miliardy eur za porušení antimonopolní legislativy. Komise rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů. Google uvedl, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Předtím v červnu 2017 dostal Google od EK pokutu 2,42 miliardy eur za zneužití dominantního postavení na trhu. Dopustil se ho tím, že ve svém vyhledávači podle komise zvýhodňoval svůj další produkt - službu pro porovnávání obchodních nabídek. Google se odvolal, v listopadu 2021 Tribunál EU odvolání zamítl.
Americký internetový gigant navíc podle agentury Bloomberg čelí novému vyšetřování ze strany EK kvůli podezření, že manipuluje s cenami reklamy na svém vyhledávači. Brusel firmu podezřívá, že uměle zvyšuje ceny na aukcích reklamy v neprospěch inzerentů. To by mohlo představovat porušení pravidel hospodářskou soutěž, za které může EK vyměřit pokutu do deseti procent ročních tržeb podniku.
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