Snížení DPH na teplo zlevnění nepřinese, teplárny zdraží kvůli snižování emisí

Snížení daně z přidané hodnoty u tepla z 15 na deset procent výrazný pokles cen pro domácnosti nepřinese. Teplárnám nicméně pomůže držet současné ceny navzdory růstu nákladů, spojeného zejména se zdražováním emisních povolenek.

Vyplývá to z vyjádření Teplárenského sdružení ČR (TS ČR) a firem. Snížení sazby začne platit od 1. ledna. Například mluvčí Veolie Filip Brož sdělil, že firma zdraží jen někde, a to mírně. Lidem na mnoha místech také stoupne cena vody, která se dostane do nižší sazby daně až v květnu.

"Předpokládáme, že přes výrazný růst nákladů bude v příštím roce díky snížení sazby DPH na teplo většina tepláren schopná stabilní konečnou cenu tepla pro domácnosti udržet," uvedl předseda výkonné rady TS ČR Tomáš Drápela. Podotkl, že zatímco v roce 2017 zaplatily teplárny za povolenky na emise skleníkových plynů 1,5 miliardy Kč, letos to podle odhadu sdružení bude 8,7 miliardy korun, a příští rok až 13 miliard korun.

"To je obrovská míra zdanění, kterou teplárny nejsou ve vlastní výrobě schopné kompenzovat," uvedl. Teplárnám podle něj rostou i další náklady včetně cen paliv či mezd zaměstnanců.

Pražská teplárenská uvedla, že zdraží od nového roku ceny tepla pro domácnosti v průměru o 4,5 procenta. V následujících dvou letech firma zvýšení cen nepředpokládá.

Podobná je situace například v Liberci. Teplárna Liberec zdraží od ledna teplo zhruba o čtyři procenta, domácnosti napojené na centrální rozvody ale podle firmy díky snížení DPH paradoxně ušetří. Lidé kteří mají pětileté smlouvy, zaplatí příští rok za gigajoule zhruba 646 korun, o čtyři koruny méně než letos. Řádově tak ušetří stokoruny ročně.

"Rostou však prakticky všechny nákladové položky a do cen tepla se promítají také masivní investice tepláren do snižování emisí realizované v posledních několika letech," podotkl Brož z Veolie. Podle něj díky změně zdanění ale zákazníci firmy tento růst pocítí, nejvýš mírně. "Cenová politika je vždy přizpůsobená místním podmínkám jednotlivých lokalit, ve kterých Veolia v rámci ČR působí, a to například s ohledem na typ zdroje, vstupní komoditu nebo velikost zákaznického portfolia," doplnil.

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové zvýší od 1. ledna 2020 cenu tepla o 3,2 procenta na 552 Kč za gigajoule (GJ) včetně DPH. Firma uvedla, že pokud by i po Novém roce platila DPH 15 procent, zdražení tepla v Hradci Králové by bylo zhruba osmiprocentní na úroveň 577 korun za GJ.

Snížení DPH na dodávky tepla a chladu má tlumit tlaky na růst cen tepla, který hrozí hlavně kvůli zdražení emisních povolenek. S návrhem přišlo víc poslanců z různých sněmovních stran. Již dříve varovali, že v případě prudkého zdražení tepla hrozí, že lidé budou přecházet k lokálnímu vytápění, což zhorší emise skleníkových plynů.

Na mnoha místech vzroste lidem také cena vody. Například v některých obcích na Rychnovsku stoupne cena až o 14 procent na 92 za metr krychlový. nebo na Jičínsku o šest procent na 86,17 korun za kubický metr. V Praze by měla zdražit voda o 4,9 procenta. Až v květnu poklesne DPH z 15 na deset procent, její ceny pro zákazníky by mohly klesnout.