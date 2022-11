Sněmovna schválila konec EET. Podnikatelé nejsou sprostí podezřelí, uvedla koalice

Elektronická evidence tržeb (EET) asi definitivě skončí. Její zrušení schválila sněmovna. Vládní návrh musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Evidence byla od jara 2020 kvůli pandemii koronaviru přerušena, od ledna měla začít platit v rozšířené verzi. Někteří experti z profesních organizací doporučovali, stejně jako opozice, nechat EET na dobrovolné bázi.

Pro zrušení elektronické evidence tržeb hlasovalo 92 ze 142 přítomných poslanců. Pro zrušení byli poslanci vládní koalice a přidali se k nim i poslanci SPD. Klub ANO hlasoval proti zrušení EET. Nepodařilo se mu prosadit zamítnutí vládní předlohy, ani návrh, aby se evidence stala dobrovolnou, což doporučovali i někteří odborníci z profesních organizací.

Podle stran nynější vládní pětikoalice představuje EET zbytečnou zátěž pro podnikatele a náklady pro stát. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve odmítl zachování evidence jako dobrovolné. Zdůvodnil to tím, že stát nemá žádnou výhodu, kterou by za získaná data podnikatelům nabídl.

Zrušením evidence stát podle něj také ušetří peníze. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak označila zrušení EET za čistě politický krok bez jakékoli ekonomické logiky.

Podnikatelé jako "sprostí podezřelí"

Evidence tržeb začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 se rozšířila na podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty.

Původně měla být poslední fáze spuštěna loni v květnu a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300 tisíc podnikatelů. Zákon počítal ale s některými výjimkami. Neměla se vztahovat například na předvánoční prodej sladkovodních ryb.

Zavedení #EET bylo zbytečné, nesmyslné a mělo jediný cíl - šmírovat. My z podnikatelů neděláme sprosté podezřelé.



Proto dnes EET zrušíme! — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) November 25, 2022

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) na ranní tiskové konferenci uvedl, že měl snahu jednat s jednotlivými odbornými svazy a dopátrat se toho, co by dobrovolnost přinesla. K faktickému účelu podle něj tyto svazy nedospěly.

Ministr Stanjura poukazoval i na nárůst podílu bezhotovostních plateb, který se už loni zvýšil na 60 procent. Podnikatelé také podle něj nebudou považování za sprosté podezřelé a nebudou se muset obhajovat kvůli podezření, že šidí.

"Nikdo nepovažoval podnikatele za sprosté podezřelé," odmítl to Karel Havlíček (ANO). Hlavním důvodem pro zrušení EET je podle něj slib, který daly strany vládní koalice před volbami, a také snaha potopit vlajkovou loď hnutí ANO. "Je to politické bafuňářství," prohlásil. Varoval, že podnikatelé budou naopak preferovat platby v hotovosti.

Definitivní zrušení EET sníží příjmy veř. rozpočtů o 4.2 mld, dle oficiálního odhadu MF.



Samozřejmě EET má i své náklady. Ale pokud jde o fiskální přínosy, 4.2 mld (reálně asi víc) je pořád hodně peněz.



Další osekání příjmů v době obřího deficitu. Párty v řeckém 🇬🇷 stylu jede. pic.twitter.com/eCSzzvXh0p — Libor Dusek 🇪🇺 🇨🇿🦔 (@dusek_libor) November 23, 2022

Hosté půjdou tam, kde berou karty

Na to v minulosti upozorňoval i Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. "S větším odmítáním bezhotovostních plateb bychom se mohli setkat hlavně na venkově. Tím se sníží komfort nejenom tamějších obyvatel, ale hlavně turistů. Ale zase je pravda, že hosté už se nechtějí vracet do 90. let, takže pokud nebude nějaký podnikatel brát karty, tak zákazník půjde jinam. Víme, že se bezhotovostní platby rozšířily právě hodně za doby pandemie a lidé se už jen k hotovosti po kapsách vracet nebudou," uvedl Kastner.

V souvislosti s možným návratem řady podnikatelů k hotovosti by Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR uvítal, aby byla zákonem upravena povinnost vedle hotovosti přijímat i bezhotovostní platby. Tím se stát lépe vypořádá s problémem šedé ekonomiky.

"Debatu o zneužívání hotovosti po zrušení EET by vyřešil rychlejší přechod na elektronické platby. Ideálně každý podnikatel by měl mít zákonem danou povinnost nabídnout zákazníkovi kromě platby v hotovosti třeba i platbu kartou nebo bankovním převodem," řekl prezident svazu Tomáš Prouza. On sám považuje zrušení EET za promarněnou příležitost a investici, která se stala zbytečně předmětem politických bojů.

EET narovnala podnikatelské prostředí, tvrdí opozice

Poslanci ANO vyčítali vládě, že se vzdává kontroly nad dalším zdrojem příjmů rozpočtu, nezabývá se férovostí podnikatelského prostředí a obviňovali ji z neschopnosti. "Chcete zrušit systém, který tady jednoznačně narovnal pokřivené podnikatelské prostředí," řekl poslanec ANO Marek Novák.

Hospodářská komora byla pro dobrovolnou EET. Navrhovala pro takový systém používat zkratku DET (Dobrovolná evidence tržeb). "Stát by mohl díky tomuto systému cíleně oceňovat transparentně fungující podnikatele namísto plošného demotivujícího projevování nedůvěry ke všem podnikatelům en bloc," uvedl již dříve tiskový mluvčí Hospodářské komory Diro.

Připomněl, že komora v minulosti myšlenku EET podpořila, neboť v ní vidí stejně jako ostatní kritici rušení evidence opatření, jak omezit nekalou konkurenci. "Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou nepochybně zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci," řekl Diro.

Zachování EET podpořil i zástupce největší profesní organizace v sektoru - prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. "Elektronické evidenci tržeb jsme se nikdy nebránili. Naopak jsme ji v době zavedení i podpořili," řekl Stárek s tím, že projekt podle něj přiměl řadu podnikatelů k registraci plátcovství DPH, což se dříve dost obcházelo.

Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic se vláda zrušením EET vědomě zbaví nástroje, který by mohl pomoci ke znovunastartování výběru daní od malých a středních podnikatelů.

"Systém by současně mohl s drobnými úpravami posloužit jako platforma pro vydávání a ukládání elektronických účtenek, tedy přispět k významnému posunu v digitalizaci české ekonomiky," uvedl Miloslav Rut, partner společnosti Moore Technology CZ.