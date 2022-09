Obchody budou muset u slev uvádět i původní cenu. Novela zakáže také falešné recenze

Obchodníci nabízející zboží ve slevě zřejmě budou muset nově uvádět i cenu, za kterou výrobek prodávali v předchozím období. Předpokládá to vládní novela o ochraně spotřebitele, jež má ztížit uvádění falešných slev. V pátek ji schválila sněmovna. Předloha také prodlouží ze 14 dnů na 30 dnů lhůtu, v níž je možné odstoupit od smlouvy o koupi uzavřené například na prodejní akci.

Novelu, jež přebírá pravidla nových evropských nařízení, nyní dostanou k posouzení senátoři.

U slevy budou obchodníci muset podle předlohy nově uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce produkt nabízeli v období ne kratším než 30 dnů. Pokud zboží nabízeli kratší dobu, budou uvádět nejnižší cenu za uplynulou dobu. Má to zabránit klamání spotřebitelů ohledně výše údajné slevy.

Opatření se ale nebude vztahovat například na věrnostní programy nebo na reklamy, kde se obchodníci chlubí obecně nízkými cenami. Nebude se vztahovat ale ani na potraviny a další zboží, které rychle podléhá zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby.

Spotřebitel poškozený nekalou praktikou prodejce by měl mít nově právo vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku také na odstoupení od smlouvy do 90 dnů. Mohl by také požadovat přiměřené snížení ceny. Od smlouvy by nemohl odstoupit, pokud by prodávající prokázal, že je to vzhledem k závažnosti nekalé praktiky nepřiměřené.

V případě recenzí budou prodejci povinni zajistit pro spotřebitele jasnou informaci, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. Zveřejňování falešných recenzí bude podle novely nekalou obchodní praktikou stejně jako tvrzení, že recenze pochází od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili, aniž by prodávající toto tvrzení jakkoli ověřil či zajistil, že je pravdivé.

Za nekalou obchodní praktiku bude považováno také jednání, kdy poskytovatel online tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu, a zákazníka na placenou reklamu neupozorní.

Sněmovna schválila pozměňovací návrh Karla Haase (ODS), Patrika Nachera (ANO) a Michala Zuny (TOP 09), který upravuje regulaci nevyžádaných obchodních sdělení. Bude se týkat jen komunikace iniciovanou podnikatelem.