Poslanci snížili navzdory vládě DPH u jízdenek. Doplatí na to města, varuje ANO

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo přívozech a lanovkách by mělo nově spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynějších 15 procent.

Počítá s tím novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) z pera poslanců STAN, kterou schválila Sněmovna. Ve třetím čtení odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Vláda již dříve s návrhem vyslovila nesouhlas, sněmovní rozpočtový výbor ho naopak doporučil schválit. Pro schválení novely zákona nakonec hlasovalo 94 poslanců, zapotřebí jich bylo 92. Podpořili ji poslanci ODS, Pirátů, SPD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Přeřazení jízdenek do nižší sazby by mělo podle předkladatelů nechat ve veřejné dopravě víc peněz. Nynější sazba DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů novely v Česku osmá nejvyšší v Evropě.

Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů mohl jízdenky zlevnit, případně přinést dopravcům víc peněz na rozvoj veřejné dopravy. V rozpravě však často zaznívalo, že jízdenky kvůli nižší DPH nezlevní.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že návrh by veřejné rozpočty připravil o 930 milionů korun. Podle Svazu měst a obcí ČR by tak obce a města přišly o 219 milionů korun, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní z vybrané DPH.

Návrh vyvolal spory mezi zastánci a odpůrci návrhu. Poslankyně Mračková Vildumetzová uvedla, že stanovisko Svazu měst a obcí je negativní, protože obce by v důsledku snížení DPH přišly o část peněz z této daně, kterou dostávají právě v rámci rozpočtového určení daní. Také Asociace krajů podle ní tento návrh nepodporuje. Jízdenky zůstanou stejně drahé, peníze zůstanou dopravcům a lze se jen bavit o tom, kam se promítnou, argumentovala karlovarská hejtmanka.

Bývalý jihomoravský hejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL) naproti tomu prohlásil, že na změně zákona do budoucna vydělají všechny kraje i malé obce. Návrh hájil také Mikuláš Ferjenčík (Piráti) s tím, že změna nemusí zajistit pokles cen v dopravě, ale přinejmenším pomůže ponechat ceny na současné úrovni. Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že chce ulevit obecním a krajským rozpočtům, které dopravcům hradí jejich prokazatelné ztráty.

Od 1. září začaly fungovat ve vlacích a autobusech slevy pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let. Na jaře je schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od příštího roku zhruba na 5,83 miliardy korun ročně.