Sněmovna schválila daňový balíček, odmítla senátní návrhy změn

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Poslanecká sněmovna znovu schválila vládní daňový balíček, který především od letošního roku zvyšuje daňové slevy na druhé a další dítě. Poslanci odmítli pozměňovací návrhy Senátu, který chtěl osvobodit pozemky okolo staveb při jejich prodeji od daně z přidané hodnoty. Daňový balíček, který mění sedm zákonů z daňové oblasti, nyní zamíří k podpisu prezidenta. Předloha měla začít platit od 1. dubna. Nyní podle zákona vstoupí až na výjimky v účinnost 15 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vyšší daňové slevy na děti bude možné uplatnit zpětně od počátku roku.

Praha - Sněmovna v úterý opětovně schválila vládní daňový balíček, který především od letošního roku zvyšuje daňové slevy na druhé a další dítě. Poslanci odmítli pozměňovací návrhy Senátu, který chtěl osvobodit pozemky okolo staveb při jejich prodeji od daně z přidané hodnoty. S návrhem nesouhlasil ministr financí Andrej Babiš (ANO). Daňový balíček, který mění sedm zákonů z daňové oblasti, nyní zamíří k podpisu prezidenta.

Senát navrhoval, aby se při prodeji zdaňovaly daní z přidané hodnoty pouze ty pozemky, na kterých stojí stavba. Přiléhající pozemky by měly být osvobozeny. Další část pozměňovacího návrhu Senátu zužovala definici stavebního pozemku pouze na ty pozemky, na kterých může být na základě stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby zhotovena stavba pevně spojená se zemí. Podle ministerstva financí by to umožnilo opět dělení pozemků určených k výstavbě konkrétních staveb na část bez přípojek a část s přípojkami.

Babiš v úterý poslancům řekl, že pokud podpoří senátní pozměňovací návrh, budou hlasovat pro obcházení daní. Pro sněmovní verzi nakonec hlasovali vedle koaličních poslanců také poslanci KSČM a Úsvitu. Opoziční kluby TOP 09 a Starostů a ODS hlasovaly proti oběma verzím. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura prohlásil, že nejlepší by bylo to, kdyby neprošla žádná verze. Vadilo mu hlavně snížení limitů výdajových paušálů pro živnostníky.

Schválená předloha v části týkající se daňových slev počítá s tím, že sleva na dani na druhé dítě vzroste letos o 2400 Kč na 19 404 Kč ročně, na třetí a další dítě o 3600 Kč na 24 204 Kč ročně. U jednoho dítěte zůstává sleva 13 404 Kč ročně.

Předloha také snižuje na polovinu limity pro výdajové paušály živnostníků, které jim slouží při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Paušály se dají ale využít jen u příjmů do dvou milionů korun, nyní se sníží tento limit na jeden milion. Procentní sazby paušálů se nemění. Schválená změna na druhé straně rozšiřuje okruh živnostníků, kterým může po dohodě finanční úřad stanovit daň z příjmů paušální částkou. Nově se může vztahovat i na živnostníky se zaměstnanci nebo na ty, co podnikají při zaměstnání.

Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu dává daňový balíček České televizi a Českému rozhlasu větší možnosti žádat o odpočet na dani z přidané hodnoty. Veřejnoprávní televize a rozhlas budou smět o odpočet žádat ve stejném rozsahu jako komerční stanice. Podle Babiše je to ale v rozporu s právem EU. Už dříve to označil za daňový paskvil.

Předloha měla začít platit od 1. dubna. Nyní podle zákona vstoupí v účinnost 15 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vyšší daňové slevy na děti bude možné uplatnit zpětně od počátku roku.

autor: ČTK

Související články