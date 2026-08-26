Babišova vládní většina přebila Pavlovo veto sporné novely. Opozice už má plán

Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů bude platit. Sněmovna ve středu přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta Petra Pavla.
Předloha umožní vládě kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje, obdobně to bude nově platit pro strategické infrastrukturní stavby. Kabinet také bude moci překročit schválené výdaje při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se na Ústavní soud.
Sněmovna přehlasovala veto hlasy 104 přítomných koaličních poslanců. Potřeba jich bylo nejméně 101. Proti hlasovalo 72 přítomných zákonodárců opozice. Vládní tábor nechal už ráno k nelibosti opozice stanovit pro hlasování pevný čas. Vetované předloze se zákonodárci věnovali na nynější schůzi zhruba pět hodin čistého času.
Hlava státu zdůvodnila veto mimo jiné tím, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Zástupci vládního tábora s výtkami nesouhlasí.
Opoziční řečníci mluvili v souvislosti s novelou o kreditní kartě, bianco šeku na další stovky miliard výdajů na dluh nebo dokonce o rozpočtovém megazločinu. „Je to znásilnění rozpočtové odpovědnosti. Je to krádež budoucnosti našich dětí,“ řekl stínový ministr financí ODS Jan Skopeček. „Naši zemi povedete k nárazu do zdi,“ varoval vládu šéf klubu TOP 09 Jan Jakob. Když se aktivuje zákonná dluhová brzda, budou se muset podle něho zvýšit daně a budou nutné brutální rozpočtové škrty.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) výtky odmítla s tím, že vláda má rozpočtovou odpovědnost a na rozdíl od svého předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS) nebude sestavovat rozpočet s nafouknutými příjmy a podfouknutými výdaji. Novelu bude obhajovat podle svých slov „do roztrhání těla“, aby bylo možné sestavit odpovědný, realistický a transparentní státní rozpočet.
Schillerová se rovněž ohradila proti svému označování za „Dluženu“ a „rozbitou kalkulačku“. Předseda ODS Martin Kupka namítl, že s podobnými výrazy na adresu opozice nešetřili zástupci koalice. Připomenul, že premiér a předseda ANO Andrej Babiš označil odpůrce novely z řad opozice za zoufalce. Poslanec ODS Vojtěch Munzar věnoval Schillerové modrou kalkulačku se slovy, že má pokročilejší funkce než jen plusy a minusy.
Zákon v původní podobě zejména mění způsob sestavování výdajových rámců. Budou se zpracovávat na základě střednědobého růstu čistých výdajů, ne podle stanovené výše maximálního strukturálního salda. Úprava vychází z evropské směrnice.
Kritiku opozice budí především návrhy Schillerové, o něž Sněmovna novelu při květnovém schvalování doplnila. Umožní vládě zvyšovat výdaje na obranu nad Sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, o tři roky déle než nyní. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu se nezapočítávají do schválených výdajových rozpočtových rámců. Obdobně podle předlohy bude moci vláda navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní stavby.
Kabinet by navíc mohl za zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o deset procent jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Letos představuje mezní částka 240 miliard korun. V některých případech bude moci vláda zasahovat do rozpočtů vybraných kapitol bez souhlasu sněmovního rozpočtového výboru.
Nově bude také platit, že primárním saldem sektoru veřejných institucí se bude rozumět rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů podle pravidel EU. Bude ale upravený nejen o vliv hospodářského cyklu a vliv jednorázových opatření, ale i o úrokové výdaje.
Zákon obsahuje nový způsob financování výstavby jaderných zdrojů. Stát by je mohl platit pomocí půjček poskytovaných z mimorozpočtových účtů. Peníze by neposkytoval přímo státní rozpočet, ale tyto účty podřízené Státní pokladně. Takto poskytnuté peníze by se nezapočítávaly do výše zadlužení státu podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Sněmovna po opětovném prosazení kontroverzní novely o rozpočtových pravidlech odložila plánované schvalování další čtveřice norem na 9. září. Rozhodla o tom ve středu na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé, která doporučila schůzi na dva týdny přerušit. V opačném případě by se poslanci museli na základě zákonných pravidel ke schvalování zákonů sejít nejdříve tento pátek. Odklad podpořila i většina zástupců opozice.
Mohlo by vás také zajímat: Prezident reaguje na dotazy Aktuálně.cz k Babišovi.
„Úplně nový svět.“ Magická platová hranice padla, NHL teď vládne Nečasův parťák
Kanadský obránce Cale Makar, spoluhráč Martina Nečase z Colorada, podepsal v klubu z Denveru nový kontrakt. Jako první hokejista v historii NHL se dostal přes dvacetimilionový roční průměr.
KVÍZ: Na první pohled snadné, pak začnete pochybovat. Dáte český pravopis na plný počet?
Češtinu používáme každý den, přesto existují slova, u kterých dokáže pár vteřin přemýšlení napáchat víc škody než užitku. Píše se výjimka, nebo vyjímka? Standard, či standart? A vezmete si něco sebou, nebo s sebou? Vybrali jsme 22 pravopisných chytáků, na kterých se snadno nachytají i zkušení pisatelé. Zkuste získat plný počet bodů bez nápovědy.
Premiérové finále bylo blízko. Bartůňková ale skvěle rozehraný zápas nedotáhla
Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterrey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. Dvacetiletá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou 6:1 a 3:0, nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 6:1, 4:6, 2:6.
Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj
Ruské letectvo utrpělo na základně Engels další těžkou ránu. Při ukrajinském úderu byl zasažen strategický bombardér Tu-95MS, ze kterého Moskva odpaluje střely s plochou dráhou letu. Podle satelitních snímků má letoun odtržené křídlo. Pro Rusko jde o nenahraditelnou ztrátu: výroba legendárního stroje skončila v roce 1992 a počet provozuschopných kusů klesl z původní šedesátky na třicet sedm.
Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si část jejích zásob
Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to v sobotu americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social.