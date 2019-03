Smartwings prodělává na odstavených letounech miliony denně. Po Boeingu žádá odškodné

Letecký dopravce Smartwings bude jednat s americkým výrobcem letadel Boeing o kompenzacích za komplikace způsobené odstavením letounů Boeing 737 MAX. Společnost kvůli případné náhradě škody zváží i právní kroky. Nahrazování odstavených letadel společnost stojí několik milionů korun denně. Potvrdila to mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

Provoz letadel Boeing 737 MAX 8 kvůli nedělní nehodě v Etiopii zakázala Evropská agentura pro bezpečnost létání (EASA), Smartwings v současné době vlastní sedm těchto strojů.

Letecká společnost je používala na mnoha spojích, zejména pak na delších trasách, například do Dubaje nebo Ománu. Od úterý musí tyto letadla nahrazovat dalšími letouny ze své flotily. Společnost to stojí několik milionů korun denně navíc. Zřejmě je bude vymáhat po americkém výrobci letadel.

"Zvažujeme všechny právní kroky. Kompenzace budou otázkou jednání s Boeingem," odpověděla Dufková na otázku, zda bude dopravce požadovat náhradu škody. Finanční kompenzaci po Boeingu požaduje už norský nízkonákladový dopravce Norwegian Air Shuttle.

Smartwings si navíc u amerického výrobce objednala dalších 32 strojů typu 737 MAX 8, do léta měla podle původních plánů převzít 16 z nich. Současná situace to však může změnit, o dalším postupu nejspíš rozhodne další vývoj situace. "Přebírat nyní letadlo, které nemůže létat, nedává žádný smysl. Teď ale žádné závěry dělat nechceme, a věříme, že Boeing stávající situaci vyřeší v co nejkratší době," podotkla Dufková.

Hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda odhadl, že náklady českého dopravce spojené s odstavením letadel se budou pohybovat kolem 100 milionů korun měsíčně. Pro Boeing by to však podle něj neměl být tak velký problém, jeho loňský čistý zisk byl 240 miliard korun.

"Na potenciální úplnou náhradu měsíčních škod pro Smartwings tedy loni vydělal za každé necelé čtyři hodiny," dodal. Boeing by podle něj neměly ohrozit ani žaloby dalších dopravců, které se dají očekávat.

Letoun Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines se v nedělí zřítil krátce po startu z etiopské Addis Abeby. Na palubě bylo 157 lidí, nikdo z nich nehodu nepřežil. Po nehodě začala řada zemí i aerolinek zakazovat provoz těchto letadel.

Nebyla to první nehoda tohoto typu, jedno letadlo Boeing 737 MAX 8 se zřítilo loni v říjnu. Stroj nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky na palubě havaroval krátce po startu z letiště v Jakartě. Ani tehdy nikdo neštěstí nepřežil. Už tato havárie vyvolala obavy o bezpečnost boeingů nové generace.