Slovnaft zaplatil poplatky za dodávky ropy. Družba může být funkční do několika hodin

Slovenská rafinerie Slovnaft po souhlasu Ukrajiny a Ruska zaplatila tranzitní poplatky za přepravu ropy jižní větví ropovodu Družba. Očekává proto, že v nejbližších dnech budou dodávky ropy obnoveny. Informoval o tom mluvčí Slovnaftu Anton Molnár. Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík očekává dodávky během několika hodin. Zmíněná trasa ropovodu vede také do Česka.

Vývoz ropy z Ruska zajišťuje monopolní provozovatel ropovodů Transněfť. Ten v úterý oznámil, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal ukrajinské firmě Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet. Podle společnosti Gazprombank, která má platby na starosti, se peníze vrátily kvůli západním sankcím. Ukrajina pak tranzit ruské ropy zastavila.

Na Slovensko podle Sulíka přestala surovina proudit minulý čtvrtek. Slovnaft a jeho mateřská společnost, maďarská petrochemická skupina MOL, následně iniciovaly s ukrajinskou a ruskou stranou jednání o tom, že by zmíněné poplatky v zájmu obnovení dodávek ropy uhradily.

"Ukrajinská přepravní společnost pozitivně zareagovala na návrh společností Slovnaft a MOL uhradit tranzitní poplatky za přepravu ropy jižní větví ropovodu Družba. Slovnaft už platbu uskutečnil na účet společnosti a očekává, že na základě toho se v nejbližších dnech dodávky ropy obnoví. S daným řešením souhlasila i ruská strana," uvedl Molnár.

Podle Sulíka vinu za vzniklý problém nenese ani Ukrajina ani Rusko. "Chyba se stala v západní Evropě, v nějaké menší centrále banky, která byla použita pro platbu. Bankovní úředníci vyhodnocovali, zda platba (tranzitních poplatků - pozn. red.) je porušením sankcí. Oznámili, že platbu nepustí a vrátili ji zpět do Ruska. Ukrajinská strana logicky zastavila dodávky ropy. Já bych za tím nehledal žádný politický kontext. Došlo k technickému selhání nebo k nesprávnému vyhodnocení," řekl Sulík.

Slovenský ministr také uvedl, že zmíněné platby za tranzitní poplatky činí měsíčně do deseti milionů eur (asi 245 milionů korun). Podle Sulíka jde od únorového začátku války na Ukrajině už o čtvrtý výpadek v dodávkách ropy.

Sulík s odvoláním na vyjádření ukrajinského ministra energetiky Hermana Haluščenka řekl, že když Slovnaft poplatky uhradil, dodávky ropy se obnoví.

"Takové řešení je provizorní a bude fungovat do konce srpna, do té doby najdeme dlouhodobější řešení, aby nedocházelo k takovým nesprávným posouzením v nějaké bance," řekl slovenský ministr.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.

Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250 tisíc barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem.

Evropská unie se už dříve dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později také ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, podle Bratislavy Slovensko ovšem získalo trvalou výjimkou na dovoz ropy Družbou pro vlastní potřebu. Bratislavská rafinerie Slovnaft většinu své produkce ale vyváží. Zmíněné embargo je součástí sankcí, které západní země zavedly vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.