Slovensko si u elektráren dohodlo levnější dodávky elektřiny. Jinak hrozilo zdaněním

Slovenská vláda se dohodla s největším výrobcem elektřiny v zemi, společností Slovenské elektrárne (SE), na dodávkách elektrické energie za ceny, které jsou výrazně nižší než současné ceny na trhu. Vláda výměnou za dohodu s firmou ustoupí od plánovaného zvláštního zdanění podniku.

V SE má stát 34 procent akcií, zbylý podíl má pod kontrolou český Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského spolu s italským koncernem Enel.

Slovenské rodiny by měly na účtech za elektřinu až do roku 2024 ušetřit celkově asi miliardu eur (24,4 miliardy korun) včetně daně z přidané hodnoty. Průměrná úspora na domácnost podle ministra hospodářství Richarda Sulíka dosáhne 500 eur (12 200 korun). Energie, které v zemi zdražily už na začátku letošního roku, mají spolu s potravinami hlavní podíl na výdajích slovenských domácností.

Slovenské elektrárne v příštích dvou letech dodají elektřinu v ceně zhruba 61 eur (1490 korun) za megawatthodinu, což je na úrovni regulované ceny pro slovenské domácnosti na letošní rok. Sulík spolu s ministrem financí Igorem Matovičem uvedli, že tržní ceny elektřiny s dodávkami na příští rok se pohybují na úrovni zhruba 149 eur (3640 korun).

Pro SE budou dodávky za zmíněné ceny znamenat výpadek příjmů v objemu 850 milionů eur (20,7 miliardy korun). Vláda se ale zavázala, že odstoupí od navrhovaného zvláštního zdanění zisku z prodeje elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách, což by zasáhlo právě SE.

Silně zadlužené Slovenské elektrárne už minulý týden po schválení příslušného návrhu zákona ve vládě tvrdily, že jeho zavedení do praxe by vedlo k bankrotu společnosti a k zastavení spouštění třetího bloku a dostavby čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Stát chtěl podle vládní předlohy díky nové dani letos získat kolem 53 milionů eur (1,3 miliardy korun) a v příštím roce až 269 milionů eur (6,5 miliardy korun). Podle SE by podnik na zvláštní dani zaplatil mnohem více.