Slováci se bojí zaměstnávat cizince více než Češi, odhalil průzkum

Češi mají menší obavy ze zaměstnávaní cizinců než Slováci, plyne z průzkumu, jehož výsledky ve středu zveřejnila společnost Alma Career Slovakia. Podle ní nedůvěra vůči zahraničním pracovníkům na slovenském trhu práce v posledním roce výrazně vzrostla.
V Česku si podle sondáže 62 procent zaměstnanců myslí, že zaměstnavatelé nebudou zvyšovat mzdy kvůli dostupnosti levnější pracovní síly z řad cizinců včetně uprchlíků. Na Slovensku tento názor zastávalo až 74 procent pracovníků, přičemž v uplynulých třech letech to byly méně než tři pětiny zaměstnanců.
Podobný trend je podle Alma Career Slovakia také při vnímání přímé konkurence na pracovním trhu. Zatímco v Česku se cizinců jako hrozby pro vlastní pracovní místo obává méně než polovina zaměstnanců, na Slovensku jsou to téměř dvě třetiny.
Zaměstnanci na Slovenskou také mají kritičtější postoj k nákladům na integraci cizinců a soudí, že kvůli nim klesá kvalita a dostupnost služeb státu.
Méně Slováků než Čechů si současně myslí, že cizinci vyplní nedostatek pracovníků a pomohou ekonomice. Shodně 43 procent zaměstnanců v obou uvedených státech vyjádřilo ochotu pomoci uprchlíkům v jejich osobní situaci.
Pracovní konkurence
„V datech vidíme, že u slovenského pracovníka se negativní pohled na ekonomickou migraci objevuje zároveň s obavami ze stavu ekonomiky. Čím větší jsou obavy z ekonomického vývoje, tím větší konkurenci a potenciálně ohrožení vidí v pracovnících ze zahraničí,“ uvedl analytik Alma Career Slovakia Martin Szabo.
Polovina firem na Slovensku podle průzkumu uvedla, že zahraniční pracovníky nepotřebuje. Názor, že se bez nich neobejde, má 19 procent společností. Hlavními překážkami při náboru pracovníků z ciziny je podle firem nejistota ohledně jejich setrvání v podniku, dále neznalost slovenštiny a související administrativa.
Počet zaměstnaných cizinců na Slovensku dříve začal stoupat, a to v reakci na snižování míry nezaměstnanosti v zemi a na zvyšující se počet volných pracovních míst u zaměstnavatelů.
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